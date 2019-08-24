Я иду искать
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 29.08.2019
Режиссер:
Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
Актеры:
Самара Уивинг, Энди МакДауэлл, Марк О’Брайэн, Адам Броди, Генри Черни, Никки Гуаданьи, Мелани Скрофано, Кристиан Бруун, Элиз Левек, Джон Ралстон
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
92 мин
Юная невеста — теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.
31 августа, суббота
|10:30
|Киносити
|14:20
|Киносити
|18:10
|Киносити
|20:05
|Киносити
|22:00
|Киносити
|23:55
|Киносити
|02:00
|Киносити
1 сентября, воскресенье
|10:30
|Киносити
|14:20
|Киносити
|18:10
|Киносити
|20:05
|Киносити
|22:00
|Киносити
|23:55
|Киносити
|00:20
|Синема Стар
|02:00
|Киносити
2 сентября, понедельник
|10:30
|Киносити
|14:20
|Киносити
|18:10
|Киносити
|20:05
|Киносити
|22:00
|Киносити
|23:55
|Киносити
3 сентября, вторник
|10:30
|Киносити
|14:20
|Киносити
|18:10
|Киносити
|20:05
|Киносити
|22:00
|Киносити
|23:55
|Киносити
4 сентября, среда
|10:30
|Киносити
|14:20
|Киносити
|18:10
|Киносити
|20:05
|Киносити
|22:00
|Киносити
|23:55
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
10:30
14:20
18:10
20:05
22:00
23:55
Завтра
|Киносити
|
10:30
14:20
18:10
20:05
22:00
23:55
31 августа, суббота
|Киносити
|
10:30
14:20
18:10
20:05
22:00
23:55
02:00
1 сентября, воскресенье
|Киносити
|
10:30
14:20
18:10
20:05
22:00
23:55
02:00
|Синема Стар
|
00:20
2 сентября, понедельник
|Киносити
|
10:30
14:20
18:10
20:05
22:00
23:55
3 сентября, вторник
|Киносити
|
10:30
14:20
18:10
20:05
22:00
23:55
4 сентября, среда
|Киносити
|
10:30
14:20
18:10
20:05
22:00
23:55