Я иду искать

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 29.08.2019

Режиссер: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт

Актеры: Самара Уивинг, Энди МакДауэлл, Марк О’Брайэн, Адам Броди, Генри Черни, Никки Гуаданьи, Мелани Скрофано, Кристиан Бруун, Элиз Левек, Джон Ралстон

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 92 мин

Юная невеста — теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.