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Я иду искать

Я иду искать

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 29.08.2019
 
Режиссер:
Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
  
Актеры:
Самара Уивинг, Энди МакДауэлл, Марк О’Брайэн, Адам Броди, Генри Черни, Никки Гуаданьи, Мелани Скрофано, Кристиан Бруун, Элиз Левек, Джон Ралстон
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Юная невеста — теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.

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