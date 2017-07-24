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Взрывная блондинка

Взрывная блондинка

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 27.07.2017
 
Режиссер:
Дэвид Литч
  
Актеры:
Шарлиз Терон, София Бутелла, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан, Дэниэл Бернхард, Джеймс Фолкнер, Роланд Мюллер
  
Жанр:
боевик
  
Продолжительноcть:
120 мин
  
Бюджет:
$30 000 000
  

 

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

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