Взрывная блондинка

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 27.07.2017

Режиссер: Дэвид Литч

Актеры: Шарлиз Терон, София Бутелла, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан, Дэниэл Бернхард, Джеймс Фолкнер, Роланд Мюллер

Жанр: боевик

Продолжительноcть: 120 мин

Бюджет: $30 000 000

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.