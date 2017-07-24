Взрывная блондинка
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 27.07.2017
Режиссер:
Дэвид Литч
Актеры:
Шарлиз Терон, София Бутелла, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан, Дэниэл Бернхард, Джеймс Фолкнер, Роланд Мюллер
Жанр:
боевик
Продолжительноcть:
120 мин
Бюджет:
$30 000 000
Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.
Сегодня
|00:05
|Азот (Новомосковск)
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:10
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|14:10
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:10
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:20
|Алмаз Синема
|19:05
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
28 июля, пятница
|10:10
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|14:10
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:10
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:20
|Алмаз Синема
|19:05
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
|00:30
|Синема Стар
29 июля, суббота
|10:10
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|14:10
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:10
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:20
|Алмаз Синема
|19:05
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
|00:30
|Синема Стар
|01:40
|Киносити
30 июля, воскресенье
|10:10
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|14:10
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:10
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:20
|Алмаз Синема
|19:05
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
|00:30
|Синема Стар
|01:40
|Киносити
31 июля, понедельник
|10:10
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|14:10
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:10
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:20
|Алмаз Синема
|19:05
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
1 августа, вторник
|10:10
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|14:10
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:10
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:20
|Алмаз Синема
|19:05
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
2 августа, среда
|10:10
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|14:10
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:10
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:20
|Алмаз Синема
|19:05
|Победа (Новомосковск)
|19:30
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Победа (Новомосковск)
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
3 августа, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:50
14:10
18:20
20:40
22:50
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
16:10
17:10
19:30
21:50
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
19:05
21:10
|Синема Стар
|
12:45
16:30
20:00
28 июля, пятница
|Алмаз Синема
|
11:50
14:10
18:20
20:40
22:50
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
16:10
17:10
19:30
21:50
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
19:05
21:10
|Синема Стар
|
12:45
16:30
20:00
00:30
29 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
11:50
14:10
18:20
20:40
22:50
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
16:10
17:10
19:30
21:50
00:10
01:40
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
19:05
21:10
|Синема Стар
|
12:45
16:30
20:00
00:30
30 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:50
14:10
18:20
20:40
22:50
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
16:10
17:10
19:30
21:50
00:10
01:40
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
19:05
21:10
|Синема Стар
|
12:45
16:30
20:00
00:30
31 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:50
14:10
18:20
20:40
22:50
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
16:10
17:10
19:30
21:50
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
19:05
21:10
|Синема Стар
|
12:45
16:30
20:00
1 августа, вторник
|Алмаз Синема
|
11:50
14:10
18:20
20:40
22:50
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
16:10
17:10
19:30
21:50
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
19:05
21:10
|Синема Стар
|
12:45
16:30
20:00
2 августа, среда
|Алмаз Синема
|
11:50
14:10
18:20
20:40
22:50
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
16:10
17:10
19:30
21:50
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
19:05
21:10
|Синема Стар
|
12:45
16:30
20:00
3 августа, четверг
|Киносити
|
00:10