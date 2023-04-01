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Вызов

Вызов

Премьера:
20.04.2023
 
Режиссер:
Клим Шипенко
  
Актеры:
Юлия Пересильд, Клим Шипенко, Алена Мордовина, Милош Бикович, Владимир Машков, Полина Агуреева, Антон Шкаплеров, Олег Новицкий, Петр Дубров, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев, Игорь Гордин, Алексей Барабаш, Алексей Гришин, Артур Бесчастный, Елена Валюшкина, Максим Стоянов, Александр Самойленко
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
164 минуты
  
Рейтинг:
6.70
 
 

Торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?

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