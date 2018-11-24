Всё или ничего

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 29.11.2018

Режиссер: Дмитрий Суворов

Актеры: Кирилл Каганович, Роман Курцын, Данила Якушев, Артур Смольянинов, Юрий Стоянов, Андрей Стоянов, Евгения Ахременко, Екатерина Соломатина, Анна Бачанова, Владимир Епифанцев, Роман Мадянов, Сергей Бурунов

Жанр: комедия, экшен

Продолжительноcть: 89 мин

Офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков — всё идет не по плану. Настоящим хозяином мешка преступного бабла оказывается совсем не тот, на кого охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминалити.