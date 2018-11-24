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Всё или ничего

Всё или ничего

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 29.11.2018
 
Режиссер:
Дмитрий Суворов
  
Актеры:
Кирилл Каганович, Роман Курцын, Данила Якушев, Артур Смольянинов, Юрий Стоянов, Андрей Стоянов, Евгения Ахременко, Екатерина Соломатина, Анна Бачанова, Владимир Епифанцев, Роман Мадянов, Сергей Бурунов
  
Жанр:
комедия, экшен
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

 

Офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков — всё идет не по плану. Настоящим хозяином мешка преступного бабла оказывается совсем не тот, на кого охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминалити.

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