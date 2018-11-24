Всё или ничего
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 29.11.2018
Режиссер:
Дмитрий Суворов
Актеры:
Кирилл Каганович, Роман Курцын, Данила Якушев, Артур Смольянинов, Юрий Стоянов, Андрей Стоянов, Евгения Ахременко, Екатерина Соломатина, Анна Бачанова, Владимир Епифанцев, Роман Мадянов, Сергей Бурунов
Жанр:
комедия, экшен
Продолжительноcть:
89 мин
Офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков — всё идет не по плану. Настоящим хозяином мешка преступного бабла оказывается совсем не тот, на кого охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминалити.
Сегодня
|10:20
|Киносити
|12:15
|Алмаз Синема
|13:55
|Киносити
|17:30
|Киносити
|22:15
|Киносити
Завтра
|12:45
|Киносити
14 декабря, пятница
|12:45
|Киносити
15 декабря, суббота
|12:45
|Киносити
16 декабря, воскресенье
|12:45
|Киносити
17 декабря, понедельник
|12:45
|Киносити
18 декабря, вторник
|12:45
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:15
|Киносити
|
10:20
13:55
17:30
22:15
Завтра
|Киносити
|
12:45
14 декабря, пятница
|Киносити
|
12:45
15 декабря, суббота
|Киносити
|
12:45
16 декабря, воскресенье
|Киносити
|
12:45
17 декабря, понедельник
|Киносити
|
12:45
18 декабря, вторник
|Киносити
|
12:45