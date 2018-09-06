афиша
афиша
Регистрация
Временные трудности

Временные трудности

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 13.09.2018
 
Режиссер:
Михаил Расходников
  
Актеры:
Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин, Илья Рязанов, Виктория Соловьева, Ян Цапник, Ирина Пегова, Ирина Безряднова
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
83 мин
  

У Саши Королева была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности». Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого. Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис — у вас временные трудности» — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр. И однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом...

Купить билет
Сегодня
10:30 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:05 Киносити
20:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:05 Киносити
20:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, суббота
10:30 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:05 Киносити
20:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, воскресенье
10:30 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:05 Киносити
20:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, понедельник
10:30 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:05 Киносити
20:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 сентября, вторник
10:30 Киносити
14:25 Киносити
18:20 Киносити
20:05 Киносити
19 сентября, среда
10:30 Киносити
14:25 Киносити
18:20 Киносити
20:05 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.