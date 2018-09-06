Временные трудности
У Саши Королева была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности». Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого. Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис — у вас временные трудности» — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр. И однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом...
|10:30
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Киносити
|20:05
|Киносити
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Киносити
|20:05
|Киносити
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Киносити
|20:05
|Киносити
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Киносити
|20:05
|Киносити
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Киносити
|20:05
|Киносити
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|Киносити
|
10:30
14:25
18:20
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
15:35
20:15
|Киносити
|
10:30
14:25
18:20
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
15:35
20:15
|Киносити
|
10:30
14:25
18:20
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
15:35
20:15
|Киносити
|
10:30
14:25
18:20
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
15:35
20:15
|Киносити
|
10:30
14:25
18:20
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
15:35
20:15
|Киносити
|
10:30
14:25
18:20
20:05
|Киносити
|
10:30
14:25
18:20
20:05