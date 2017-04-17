Воробей на льду

Страна: СССР, 1983

Режиссер: Валентин Ховенко

Актеры: Владислав Галлиулин, Олег Потапов, Витаутас Томкус, Леонид Ярмольник, Евгения Ханаева, Максим Пучков, Елена Королёва, Оксана Павловская, Вера Орлова, Вячеслав Войнаровский

Жанр: комедия, драма

Продолжительноcть: 96 мин

Мечта школьника Саши Воробьева — стать знаменитым хоккеистом. Но в спортивную школу его не берут — слабо подготовлен. И Саша начинает упорно работать над собой.