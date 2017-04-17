Воробей на льду
Страна:
СССР, 1983
Режиссер:
Валентин Ховенко
Актеры:
Владислав Галлиулин, Олег Потапов, Витаутас Томкус, Леонид Ярмольник, Евгения Ханаева, Максим Пучков, Елена Королёва, Оксана Павловская, Вера Орлова, Вячеслав Войнаровский
Жанр:
комедия, драма
Продолжительноcть:
96 мин
Мечта школьника Саши Воробьева — стать знаменитым хоккеистом. Но в спортивную школу его не берут — слабо подготовлен. И Саша начинает упорно работать над собой.
2 мая, вторник
|15:00
|Майский
3 мая, среда
|15:00
|Майский
4 мая, четверг
|15:00
|Майский
5 мая, пятница
|15:00
|Майский
6 мая, суббота
|15:00
|Майский