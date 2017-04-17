афиша
афиша
Регистрация
Воробей на льду

Воробей на льду

Страна:
СССР, 1983
 
Режиссер:
Валентин Ховенко
  
Актеры:
Владислав Галлиулин, Олег Потапов, Витаутас Томкус, Леонид Ярмольник, Евгения Ханаева, Максим Пучков, Елена Королёва, Оксана Павловская, Вера Орлова, Вячеслав Войнаровский
  
Жанр:
комедия, драма
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

Мечта школьника Саши Воробьева — стать знаменитым хоккеистом. Но в спортивную школу его не берут — слабо подготовлен. И Саша начинает упорно работать над собой.

 
Купить билет
Сегодня
12:00 Майский
14:00 Майский
Завтра
12:00 Майский
14:00 Майский
2 мая, вторник
15:00 Майский
3 мая, среда
15:00 Майский
4 мая, четверг
15:00 Майский
5 мая, пятница
15:00 Майский
6 мая, суббота
15:00 Майский
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика