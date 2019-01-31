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Вернуть Бена

Вернуть Бена

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 07.02.2019
 
Режиссер:
Питер Хеджес
  
Актеры:
Джулия Робертс, Лукас Хеджес, Кортни Б. Вэнс, Кэтрин Ньютон, Рэйчел Бэй Джонс, Дэвид Залдивар, Александра Парк, Майкл Эспер, Тим Гини, Мира Лукреция Тейлор
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

В канун Рождества Бен Барнс сбегает из реабилитационного центра и возвращается домой. В свое время хлебнувшая с ним горя мать тепло принимает сына, но скоро убеждается, что ничего не изменилось — от парня по-прежнему нужно ждать беды. У нее есть 24 часа, чтобы уберечь сына от опасности. Но как далеко можно зайти, спасая тех, кого мы любим?

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