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Ван Гог. На пороге вечности

Ван Гог. На пороге вечности

Страна:
Великобритания, Франция, США, Швейцария, 2018
 
Премьера:
в РФ 07.02.2019
 
Режиссер:
Джулиан Шнабель
  
Актеры:
Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Матье Амальрик, Эмманюэль Сенье, Нильс Ареструп, Анн Косиньи, Амира Касар, Венсан Перес
  
Жанр:
драма, биографический
  
Продолжительноcть:
111 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,17
          
 

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня — одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности...

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