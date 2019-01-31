Ван Гог. На пороге вечности

Страна: Великобритания, Франция, США, Швейцария, 2018

Премьера: в РФ 07.02.2019

Режиссер: Джулиан Шнабель

Актеры: Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Матье Амальрик, Эмманюэль Сенье, Нильс Ареструп, Анн Косиньи, Амира Касар, Венсан Перес

Жанр: драма, биографический

Продолжительноcть: 111 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,17

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня — одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности...