Ван Гог. На пороге вечности
Страна:
Великобритания, Франция, США, Швейцария, 2018
Премьера:
в РФ 07.02.2019
Режиссер:
Джулиан Шнабель
Актеры:
Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Матье Амальрик, Эмманюэль Сенье, Нильс Ареструп, Анн Косиньи, Амира Касар, Венсан Перес
Жанр:
драма, биографический
Продолжительноcть:
111 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,17
Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня — одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности...