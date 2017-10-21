афиша
афиша
Регистрация
В небо за мечтой

В небо за мечтой

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 26.10.2017
 
Режиссер:
Игорь Перин
  
Актеры:
Саша Новиков, Татьяна Рыбинец, Елена Дробышева, Варвара Шулятьева, Александр Мохов, Илья Соколовский, Вячеслав Глушков, Артем Жигулин, Маша Авсюкевич, Игорь Чикин
  
Жанр:
детский, семейный
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

Всю свою сознательную жизнь юный Пашка Новиков бредил самолетами. Однажды судьба сводит его с настоящим летчиком-испытателем, которого подкупает искренняя любовь Пашки к самолетам. Но на пути к мечте еще много испытаний.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.