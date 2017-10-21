В небо за мечтой
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 26.10.2017
Режиссер:
Игорь Перин
Актеры:
Саша Новиков, Татьяна Рыбинец, Елена Дробышева, Варвара Шулятьева, Александр Мохов, Илья Соколовский, Вячеслав Глушков, Артем Жигулин, Маша Авсюкевич, Игорь Чикин
Жанр:
детский, семейный
Продолжительноcть:
94 мин
Всю свою сознательную жизнь юный Пашка Новиков бредил самолетами. Однажды судьба сводит его с настоящим летчиком-испытателем, которого подкупает искренняя любовь Пашки к самолетам. Но на пути к мечте еще много испытаний.
Сегодня
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 ноября, суббота
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
4 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20