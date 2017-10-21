В небо за мечтой

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 26.10.2017

Режиссер: Игорь Перин

Актеры: Саша Новиков, Татьяна Рыбинец, Елена Дробышева, Варвара Шулятьева, Александр Мохов, Илья Соколовский, Вячеслав Глушков, Артем Жигулин, Маша Авсюкевич, Игорь Чикин

Жанр: детский, семейный

Продолжительноcть: 94 мин

Всю свою сознательную жизнь юный Пашка Новиков бредил самолетами. Однажды судьба сводит его с настоящим летчиком-испытателем, которого подкупает искренняя любовь Пашки к самолетам. Но на пути к мечте еще много испытаний.