Убежище дьявола

Страна: Мексика, Чили, 2017

Премьера: в РФ 26.07.2018

Режиссер: Гильермо Амоедо

Актеры: Фернандо Бесерриль, Ванесса Рестрепо, Габриела де ла Гарса, Джулиан Фидальго, Пабло Гиса Кёстингер

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 93 мин

Три молодые грабительницы забираются ночью на виллу влиятельного сенатора. Их не смущает отсутствие ни прислуги, ни охраны. Хозяин дома и его жена связаны, а их сейф опустошен. В подвале, откуда слышится подозрительный шум, налетчицы находят парализованную дочь сенатора. Девочка умоляет о помощи: она привязана к кровати и, похоже, её пытали. Но грабительницы и предположить не могли, что, пожалев несчастное дитя и освободив его от пут, они выпустят на волю самого дьявола.