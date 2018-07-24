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Убежище дьявола

Убежище дьявола

Страна:
Мексика, Чили, 2017
 
Премьера:
в РФ 26.07.2018
 
Режиссер:
Гильермо Амоедо
  
Актеры:
Фернандо Бесерриль, Ванесса Рестрепо, Габриела де ла Гарса, Джулиан Фидальго, Пабло Гиса Кёстингер
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

Три молодые грабительницы забираются ночью на виллу влиятельного сенатора. Их не смущает отсутствие ни прислуги, ни охраны. Хозяин дома и его жена связаны, а их сейф опустошен. В подвале, откуда слышится подозрительный шум, налетчицы находят парализованную дочь сенатора. Девочка умоляет о помощи: она привязана к кровати и, похоже, её пытали. Но грабительницы и предположить не могли, что, пожалев несчастное дитя и освободив его от пут, они выпустят на волю самого дьявола.

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