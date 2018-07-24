Убежище дьявола
Страна:
Мексика, Чили, 2017
Премьера:
в РФ 26.07.2018
Режиссер:
Гильермо Амоедо
Актеры:
Фернандо Бесерриль, Ванесса Рестрепо, Габриела де ла Гарса, Джулиан Фидальго, Пабло Гиса Кёстингер
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
93 мин
Три молодые грабительницы забираются ночью на виллу влиятельного сенатора. Их не смущает отсутствие ни прислуги, ни охраны. Хозяин дома и его жена связаны, а их сейф опустошен. В подвале, откуда слышится подозрительный шум, налетчицы находят парализованную дочь сенатора. Девочка умоляет о помощи: она привязана к кровати и, похоже, её пытали. Но грабительницы и предположить не могли, что, пожалев несчастное дитя и освободив его от пут, они выпустят на волю самого дьявола.
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1 августа, среда
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Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:45
23:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:45
23:05
28 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
13:45
23:05
29 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:45
23:05
30 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:45
23:05
31 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
13:45
23:05
1 августа, среда
|Алмаз Синема
|
13:45
23:05