Трон эльфов

Страна: Китай, США, 2017

Премьера: в РФ 08.02.2018

Режиссер: И Гэ, Сун Юэфэн

Актеры: Эшли Боеттчер, Гилберт Боус, Гэвин Хаммон, Джули Натансон, Джон Олсон, Райан Поттер, Кевин Майкл Ричардсон, Енн Рейтел, Аника Нони Роуз, Стефани Ше

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 99 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,61

Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно: владычица Темных эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона.