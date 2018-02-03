Трон эльфов
Страна:
Китай, США, 2017
Премьера:
в РФ 08.02.2018
Режиссер:
И Гэ, Сун Юэфэн
Актеры:
Эшли Боеттчер, Гилберт Боус, Гэвин Хаммон, Джули Натансон, Джон Олсон, Райан Поттер, Кевин Майкл Ричардсон, Енн Рейтел, Аника Нони Роуз, Стефани Ше
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
99 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,61
Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно: владычица Темных эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона.
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