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Трон эльфов

Трон эльфов

Страна:
Китай, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 08.02.2018
 
Режиссер:
И Гэ, Сун Юэфэн
  
Актеры:
Эшли Боеттчер, Гилберт Боус, Гэвин Хаммон, Джули Натансон, Джон Олсон, Райан Поттер, Кевин Майкл Ричардсон, Енн Рейтел, Аника Нони Роуз, Стефани Ше
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
99 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,61
          
 

Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно: владычица Темных эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона.

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