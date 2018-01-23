Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Страна: Великобритания, США, 2017

Премьера: в РФ 01.02.2018

Режиссер: Мартин МакДона

Актеры: Фрэнсис МакДорманд, Калеб Лэндри Джонс, Керри Кондон, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Алехандро Барриос, Даррел Бритт-Гибсон, Эбби Корниш, Лукас Хеджес, Желько Иванек

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 115 мин

Рейтинг Кинопоиска: 8,19

Когда после гибели дочери Милдред Хейз прошло несколько месяцев, а полиция так и не нашла преступника, отчаявшаяся мать нашла нестандартный ход: арендовала три рекламных щита на въезде в город и разместила на них послания шефу полиции Уильяму Уиллаби. По мере того, как все больше людей оказывается втянутыми в это дело, а напряжение в городе нарастает, у Милдред возникают все новые и новые вопросы.