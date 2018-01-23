Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Страна:
Великобритания, США, 2017
Премьера:
в РФ 01.02.2018
Режиссер:
Мартин МакДона
Актеры:
Фрэнсис МакДорманд, Калеб Лэндри Джонс, Керри Кондон, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Алехандро Барриос, Даррел Бритт-Гибсон, Эбби Корниш, Лукас Хеджес, Желько Иванек
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
115 мин
Рейтинг Кинопоиска:
8,19
Когда после гибели дочери Милдред Хейз прошло несколько месяцев, а полиция так и не нашла преступника, отчаявшаяся мать нашла нестандартный ход: арендовала три рекламных щита на въезде в город и разместила на них послания шефу полиции Уильяму Уиллаби. По мере того, как все больше людей оказывается втянутыми в это дело, а напряжение в городе нарастает, у Милдред возникают все новые и новые вопросы.
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