Точка возврата
Страна:
Канада, США, 2018
Премьера:
в РФ 24.01.2019
Режиссер:
Брайан А Миллер
Актеры:
Сильвестр Сталлоне, Райан Гузман, Мэттью Модайн, Кристофер МакДональд, Медоу Уильямс, Колин Эглсфилд, Лидия Халл, Байли Каррен, Дженна Уиллис, Хезер Йохансен
Жанр:
боевик, криминал
Продолжительноcть:
96 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,29
Дерзкое ограбление инкассаторской машины стало самым громким преступлением в городе. Главную тайну — где спрятаны украденные деньги — сможет раскрыть только единственный выживший после заварухи преступник. Но есть один нюанс: он полностью потерял память. Раскрыть преступление поможет экспериментальное вещество: грабитель, изучая глубины своего разума, и коп, следующий за ним, должны прийти к точке возврата. Точке, где всё началось и должно закончиться.
Сегодня
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, воскресенье
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, понедельник
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 января, вторник
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 января, среда
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
27 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
28 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
29 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
30 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50