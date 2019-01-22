Точка возврата

Страна: Канада, США, 2018

Премьера: в РФ 24.01.2019

Режиссер: Брайан А Миллер

Актеры: Сильвестр Сталлоне, Райан Гузман, Мэттью Модайн, Кристофер МакДональд, Медоу Уильямс, Колин Эглсфилд, Лидия Халл, Байли Каррен, Дженна Уиллис, Хезер Йохансен

Жанр: боевик, криминал

Продолжительноcть: 96 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,29

Дерзкое ограбление инкассаторской машины стало самым громким преступлением в городе. Главную тайну — где спрятаны украденные деньги — сможет раскрыть только единственный выживший после заварухи преступник. Но есть один нюанс: он полностью потерял память. Раскрыть преступление поможет экспериментальное вещество: грабитель, изучая глубины своего разума, и коп, следующий за ним, должны прийти к точке возврата. Точке, где всё началось и должно закончиться.