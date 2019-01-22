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Точка возврата

Точка возврата

Страна:
Канада, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 24.01.2019
 
Режиссер:
Брайан А Миллер
  
Актеры:
Сильвестр Сталлоне, Райан Гузман, Мэттью Модайн, Кристофер МакДональд, Медоу Уильямс, Колин Эглсфилд, Лидия Халл, Байли Каррен, Дженна Уиллис, Хезер Йохансен
  
Жанр:
боевик, криминал
  
Продолжительноcть:
96 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,29
          
 

 

Дерзкое ограбление инкассаторской машины стало самым громким преступлением в городе. Главную тайну — где спрятаны украденные деньги — сможет раскрыть только единственный выживший после заварухи преступник. Но есть один нюанс: он полностью потерял память. Раскрыть преступление поможет экспериментальное вещество: грабитель, изучая глубины своего разума, и коп, следующий за ним, должны прийти к точке возврата. Точке, где всё началось и должно закончиться.

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