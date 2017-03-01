Титаник RealD 3D

Страна: США, 1997

Премьера: в РФ 05.04.2012

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Актеры: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер, Билл Пэкстон

Жанр: мелодрама, драма, экшен

Продолжительноcть: 194 мин

Бюджет: $200 000 000

Сбор в России: $13 378 904

Сеть кинотеатров «Синема Парк» и ведущий поставщик визуальных технологий RealD проводят специальные показы одного из самых успешных фильмов за всю историю кинематографа — «Титаник».

Роза, девушка из состоятельной семьи, помолвлена с нелюбимым человеком. На борту гигантского лайнера «Титаник» она встречает бедного художника Джека. Молодые люди влюбляются друг в друга. Они полны надежд на будущую совместную жизнь, однако их планам так и не суждено сбыться.

справка

Корпорация RealD — лидер в разработке и применении 3D и других визуальных технологий. RealD производит оборудование для просмотра 3D фильмов в премиум-формате в кинотеатре, дома или в любом другом удобном для кинолюбителя месте. Компания предоставляет кинотеатрам специальное оборудование для показа контента в 3D формате. RealD также разрабатывает активные и пассивные 3D очки для производителей потребительской электроники и дистрибьюторов, а также активно развивает собственные технологии, чтобы и в будущем предоставить потребителю продукт максимально высокого качества.

Компания была основана в 2003 году. Офисы RealD расположены в Беверли Хиллз, Калифорния; Боулдере, Колорадо; Лондоне, Великобритания; Москве, Россия; Шанхае, Китай; Гонконге; Токио, Япония и Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Для получения более подробной информации о компании посетите наш официальный сайт: www.reald.com