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TheatreHD: NT: Розенкранц и Гильденстерн мертвы

TheatreHD: NT: Розенкранц и Гильденстерн мертвы

Страна:
Великобритания, 2017
 
Режиссер:
Дэвид Лево
  
Актеры:
Дэниэл Рэдклифф, Джошуа МакГуайр, Люк Маллинс, Тео Огандип, Хелена Уилсон, Уил Джонсон, Марианна Олдэм
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
200 мин
  

 

Блестящая интеллектуальная комедия Тома Стоппарда отмечает свой полувековой юбилей этой постановкой Дэвида Лево на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа. Главные герои этой уморительно смешной пьесы, в одночасье превратившей молодого Стоппарда в крупную фигуру британского театра, — два второстепенных персонажа «Гамлета», Розенкранц и Гильденстерн. Эта нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается постичь смысл происходящего, пока вокруг нее разворачиваются знакомые события знаменитой шекспировской трагедии.

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