TheatreHD: NT: Розенкранц и Гильденстерн мертвы

Страна: Великобритания, 2017

Режиссер: Дэвид Лево

Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Джошуа МакГуайр, Люк Маллинс, Тео Огандип, Хелена Уилсон, Уил Джонсон, Марианна Олдэм

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 200 мин

Блестящая интеллектуальная комедия Тома Стоппарда отмечает свой полувековой юбилей этой постановкой Дэвида Лево на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа. Главные герои этой уморительно смешной пьесы, в одночасье превратившей молодого Стоппарда в крупную фигуру британского театра, — два второстепенных персонажа «Гамлета», Розенкранц и Гильденстерн. Эта нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается постичь смысл происходящего, пока вокруг нее разворачиваются знакомые события знаменитой шекспировской трагедии.