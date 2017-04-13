TheatreHD: NT: Розенкранц и Гильденстерн мертвы
Страна:
Великобритания, 2017
Режиссер:
Дэвид Лево
Актеры:
Дэниэл Рэдклифф, Джошуа МакГуайр, Люк Маллинс, Тео Огандип, Хелена Уилсон, Уил Джонсон, Марианна Олдэм
Жанр:
спектакль
Продолжительноcть:
200 мин
Блестящая интеллектуальная комедия Тома Стоппарда отмечает свой полувековой юбилей этой постановкой Дэвида Лево на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа. Главные герои этой уморительно смешной пьесы, в одночасье превратившей молодого Стоппарда в крупную фигуру британского театра, — два второстепенных персонажа «Гамлета», Розенкранц и Гильденстерн. Эта нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается постичь смысл происходящего, пока вокруг нее разворачиваются знакомые события знаменитой шекспировской трагедии.
Сегодня
|19:00
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Сегодня
|ДКЖкино
|
19:00