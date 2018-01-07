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TheatreHD: Молодой Маркс

TheatreHD: Молодой Маркс

Страна:
Великобритания, 2017
 
Режиссер:
Николас Хайтнер
  
Актеры:
Рори Киннир, Оливер Крис
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
140 мин
  

Новая комедия Ричарда Вина и Клайва Коулмена представляет Рори Киннира (спектакли «Трехгрошовая опера», «Отелло», сериал «Страшные сказки») в роли Маркса и Оливера Криса («Двенадцатая ночь», «Зеленое крыло») в роли Энгельса. Работу над постановкой, прямая трансляция которой пройдет со сцены The Bridge Theatre, режиссер Николас Хайтнер вел вместе с творческим коллективом, поставившим популярную комедию «Один слуга, два господина». 1850 год, наиболее опасный революционер Европы скрывается в Сохо на Дин-cтрит. Тридцатидвухлетний Маркс, бродяга без гроша, сочетает в себе блестящий интеллект, жестокий и острый ум и детскую непосредственность. Кредиторы, шпионы, политические противники и потенциальные соблазнители его красавицы-жены кружат вокруг главного героя словно стервятники. А отсутствие возможности писать, распад брака и отчаяние его друга Энгельса, бездарно растрачивающего свой талант, только усугубляют ситуацию, и единственная надежда Маркса — это работа на железной дороге. Учитывая обстоятельства, кутить в городе, тем не менее, веселее всего именно с Карлом Генрихом Марксом.

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