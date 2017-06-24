TheatreHD: Богема: Курентзис

Страна: Россия, 2017

Режиссер: Филипп Химмельманн

Актеры: Леонардо Капальбо, Давиде Джусти, Константин Сучков, Эдвин Кроссли-Мерсер, Виард Витольд, Деян Вачков, Гарри Агаджанян, Владимир Тайсаев, Симона Михай, Зарина Абаева, Надежда Павлова, Джина Фотинопулу

Жанр: опера

Продолжительноcть: 150 мин

Совместная постановка Пермского театра оперы и балета и Festspielhaus Baden-Baden. «Богема» — вершина лирико-психологической оперы конца XIX века. Она наследует традиции вердиевской «Травиаты» и посвящена, по словам музыковеда Михаила Мугинштейна, «грустной тайне жизни, раскрытой в теме необратимости времени». Немецкий режиссер Филипп Химмельманн известен российской публике по пермской постановке «Свадьбы Фигаро» Моцарта (2012). В его трактовке действие оперы Пуччини разворачивается в 60-е годы ХХ века в Париже. Легендарное время, подарившее миру новый кинематограф, новую моду, новое понимание роли личности в истории. Сценограф постановки — Раймунд Бауэр, известный по работе с ведущими театрами и фестивалями Европы. Художник по костюмам — Кати Маурер, которая принимала участие в постановках Зальцбургского фестиваля, RUHRtriennale и фестиваля в Экс-ан-Провансе. «Богема — это люди, которые были и будут всегда, которые отличаются от других тем, что хотят быть героями книги бытия, а не просто читателями. Люди с богатым воображением. Люди, способные мечтать. Если окинуть взглядом историю хотя бы последних 150 лет, то видно, что ни образ жизни, ни ценности представителей этого круга по сути не изменились: богема конца XIX — начала XX века и богема XXI века мало чем отличаются друг от друга. Люди богемы — это существа, которые живут вне времени и создают свое пространство, их объединяет особая креативность, поиск альтернативных стратегий в жизни — поэтому они никогда не состарятся и никогда не устареют. «Богема» Пуччини — произведение, которое дает возможность проживать снова и снова приключения творчества и любви. Оно очень близко musicAeterna, потому что на самом деле мы богемный оркестр. Мы любим играть эту оперу, потому что чувствуем ее изнутри. Некоторые музыканты также жили в одном доме, на моих глазах разворачивались истории, похожие на те, что показаны в опере. Либретто основано на книге Мюрже середины XIX века, и сегодня всё повторяется: богема беззащитна, и я всю жизнь это наблюдаю. У богемы всего два пути к цели построения своего мира: смириться с правилами и слиться с системой или до конца дней вести борьбу за право жить и чувствовать вне рамок. Представьте: встречаются два друга, которые не виделись 20 лет, оба профессионально состоялись, и сейчас они вдруг решают вспомнить свою молодость в мансарде. Рано или поздно они припоминают, как сопротивлялись когда-то системе, как делили поровну вино и хлеб, как шутили и кутили. И называют девушек, которых любили: одна из них умерла, другая была героиней, жаждавшей спасти мир богемы, тусовалась, с нее писали картины, ей посвящали стихи. И рядом — они, эти юные революционеры, сегодня успешные и сытые, вспоминающие свою молодость. Это самое сладкое и нежное ощущение, когда видишь себя 20 лет назад, полным надежды или безнадежности. Когда говоришь сам с собой… но тот молодой человек не слышит тебя. «Богема» — это вот такое горько-сладкое чувство. Для меня «Богема» как опорная точка, большая вечеринка, на которую мы приглашаем людей, которых потеряли. Это праздник, на котором мы делимся своими историями, своими переживаниями, гениально написанной музыкой. Каждый человек найдет в ней что-то свое. В академическом смысле это произведение с идеальной формой и очень драматичным наполнением. Но в первую очередь это история любви, которая путешествует по реке времени и находит забытых героев. Опера «Богема» — это история про хрупких людей, создающих хрупкую красоту. Это история про ангелов, которые пытаются создать собственную жизнь на земле». Теодор Курентзис, музыкальный руководитель и дирижер.