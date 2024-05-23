Техасская резня бензопилой

Страна: США

Премьера: 23.05.2024

Режиссер: Тоуб Хупер

Актеры: Мэрилин Бернс, Аллен Данцигер, Пол А.Партейн, Уилльям Вейл, Тери МакМинн, Эдвин Нил, Джим Сидоу, Гуннар Хансен, Джон Дуган, Роберт Куртин, Джон Ларрокетт

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 83 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.90

Салли, ее прикованный к коляске брат Франклин и трое друзей едут в техасскую глушь. Салли хочет навестить могилу дедушки, опасаясь, что ее, как и другие, могли разворотить местные вандалы. Добравшись до старой семейной фермы, подростки обнаруживают по соседству странный дом, кажущийся заброшенным. Внутри их ждет нескончаемый ужас в лице семейки каннибалов и огромного маньяка, скрытого под маской из кожи его жертв и вооруженного бензопилой…