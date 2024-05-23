Техасская резня бензопилой
Страна:
США
Премьера:
23.05.2024
Режиссер:
Тоуб Хупер
Актеры:
Мэрилин Бернс, Аллен Данцигер, Пол А.Партейн, Уилльям Вейл, Тери МакМинн, Эдвин Нил, Джим Сидоу, Гуннар Хансен, Джон Дуган, Роберт Куртин, Джон Ларрокетт
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
83 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.90
Салли, ее прикованный к коляске брат Франклин и трое друзей едут в техасскую глушь. Салли хочет навестить могилу дедушки, опасаясь, что ее, как и другие, могли разворотить местные вандалы. Добравшись до старой семейной фермы, подростки обнаруживают по соседству странный дом, кажущийся заброшенным. Внутри их ждет нескончаемый ужас в лице семейки каннибалов и огромного маньяка, скрытого под маской из кожи его жертв и вооруженного бензопилой…
25 августа, воскресенье 00:00