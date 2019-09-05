афиша
афиша
Регистрация
Тайна печати дракона

Тайна печати дракона

Страна:
Россия, Китай, 2018
 
Премьера:
в РФ 19.09.2019
 
Режиссер:
Олег Степченко
  
Актеры:
Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс, Яо Синтун, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба, Юрий Колокольников, Павел Воля
  
Жанр:
фэнтези, приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
121 мин
  
Бюджет:
$49 000 000,00
  

Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай! Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь… Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?

Купить билет
Сегодня
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, понедельник
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, вторник
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 сентября, среда
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 сентября, четверг
10:10 3D Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:10 Киносити
12:30 3D Киносити
12:35 Алмаз Синема
13:35 Киносити
14:10 3D Синема Стар
14:50 Алмаз Синема
14:50 3D Киносити
16:00 Киносити
17:05 Алмаз Синема
17:10 3D Киносити
18:25 Киносити
19:20 Алмаз Синема
19:30 3D Киносити
20:00 3D Синема Стар
20:50 Киносити
21:35 Алмаз Синема
21:50 3D Киносити
23:15 Киносити
20 сентября, пятница
10:10 3D Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:10 Киносити
12:30 3D Киносити
12:35 Алмаз Синема
13:35 Киносити
14:50 Алмаз Синема
14:50 3D Киносити
16:00 Киносити
17:05 Алмаз Синема
17:10 3D Киносити
18:25 Киносити
19:20 Алмаз Синема
19:30 3D Киносити
20:50 Киносити
21:35 Алмаз Синема
21:50 3D Киносити
23:15 Киносити
00:10 3D Киносити
21 сентября, суббота
10:10 3D Киносити
11:10 Киносити
12:30 3D Киносити
13:35 Киносити
14:50 3D Киносити
16:00 Киносити
17:10 3D Киносити
18:25 Киносити
19:30 3D Киносити
20:50 Киносити
21:50 3D Киносити
23:15 Киносити
00:10 3D Киносити
22 сентября, воскресенье
00:10 3D Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.