Тайна печати дракона
Страна:
Россия, Китай, 2018
Премьера:
в РФ 19.09.2019
Режиссер:
Олег Степченко
Актеры:
Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс, Яо Синтун, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба, Юрий Колокольников, Павел Воля
Жанр:
фэнтези, приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
121 мин
Бюджет:
$49 000 000,00
Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай! Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь… Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?
Сегодня
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, понедельник
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, вторник
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 сентября, среда
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 сентября, четверг
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|11:10
|Киносити
|12:30 3D
|Киносити
|12:35
|Алмаз Синема
|13:35
|Киносити
|14:10 3D
|Синема Стар
|14:50
|Алмаз Синема
|14:50 3D
|Киносити
|16:00
|Киносити
|17:05
|Алмаз Синема
|17:10 3D
|Киносити
|18:25
|Киносити
|19:20
|Алмаз Синема
|19:30 3D
|Киносити
|20:00 3D
|Синема Стар
|20:50
|Киносити
|21:35
|Алмаз Синема
|21:50 3D
|Киносити
|23:15
|Киносити
20 сентября, пятница
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|11:10
|Киносити
|12:30 3D
|Киносити
|12:35
|Алмаз Синема
|13:35
|Киносити
|14:50
|Алмаз Синема
|14:50 3D
|Киносити
|16:00
|Киносити
|17:05
|Алмаз Синема
|17:10 3D
|Киносити
|18:25
|Киносити
|19:20
|Алмаз Синема
|19:30 3D
|Киносити
|20:50
|Киносити
|21:35
|Алмаз Синема
|21:50 3D
|Киносити
|23:15
|Киносити
|00:10 3D
|Киносити
21 сентября, суббота
|10:10 3D
|Киносити
|11:10
|Киносити
|12:30 3D
|Киносити
|13:35
|Киносити
|14:50 3D
|Киносити
|16:00
|Киносити
|17:10 3D
|Киносити
|18:25
|Киносити
|19:30 3D
|Киносити
|20:50
|Киносити
|21:50 3D
|Киносити
|23:15
|Киносити
|00:10 3D
|Киносити
22 сентября, воскресенье
|00:10 3D
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
16:20
18:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
16:25
18:50
16 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
16:50
19:20
17 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
16:50
19:20
18 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
16:50
19:20
19 сентября, четверг
|Алмаз Синема
|
10:20
12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:30
13:35
3D 14:50
16:00
3D 17:10
18:25
3D 19:30
20:50
3D 21:50
23:15
|Синема Стар
|
3D 14:10
3D 20:00
20 сентября, пятница
|Алмаз Синема
|
10:20
12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:30
13:35
3D 14:50
16:00
3D 17:10
18:25
3D 19:30
20:50
3D 21:50
23:15
3D 00:10
21 сентября, суббота
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:30
13:35
3D 14:50
16:00
3D 17:10
18:25
3D 19:30
20:50
3D 21:50
23:15
3D 00:10
22 сентября, воскресенье
|Киносити
|
3D 00:10