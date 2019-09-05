Тайна печати дракона

Страна: Россия, Китай, 2018

Премьера: в РФ 19.09.2019

Режиссер: Олег Степченко

Актеры: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс, Яо Синтун, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба, Юрий Колокольников, Павел Воля

Жанр: фэнтези, приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 121 мин

Бюджет: $49 000 000,00

Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай! Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь… Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?