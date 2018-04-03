Такой разный батик: Свободная роспись, узелковый метод

Батик представляет собой древнее искусство ручной росписи ткани, которое зародилось около 2000 лет назад. Любая работа уникальна, поскольку требует от мастера значительных временных и финансовых затрат и, конечно же, трудолюбия и фантазии.



Если вы тоже хотите овладеть этим непростым искусством, вам поможет Галина Супрун — художник, модельер, мастер декоративно-прикладного искусства, преподаватель по дизайну.

Необходима запись на мастер-класс 35−40−53, 8−905−110−82−14



Стоимость: взрослые — 250Р., дети — 120Р.