16 января: игра, которая не знает границ, и ценовая провокация от пиццерии

Доброе утро! Просыпаемся и настраиваемся на день вместе с хорошими новостями.

Сегодня в Туле, как и вчера днем, пройдет небольшой снегопад, а воздух опустится до -1 градуса.

Всемирно известная игра DOOM продолжает удивлять своих поклонников нестандартными способами запуска. На этот раз разработчики нашли оригинальный способ интегрировать классический шутер в PDF-документ. Теперь фанаты могут наслаждаться адреналином и сражениями с демонами прямо в браузере, используя только файл, который обычно служит для чтения текстов и изображений.

Играть в DOOM в формате PDF можно исключительно в браузерах на движке Chromium, таких как Google Chrome. Управление персонажем осуществляется привычным образом — с помощью клавиш WASD.

Несмотря на то что запуск DOOM в PDF выглядит как шутка, он подтверждает, что настоящая классика не подвержена времени и может быть адаптирована к любым условиям.

Сегодня слушаем песню о том, чего нам всем так зимой не хватает, — «Солнечный свет» Марии Лукач.

В английском городе Норидже пиццерия Lupa стала объектом обсуждения благодаря своей гавайской пицце, цена которой шокирует — целых 100 фунтов (более 12 тысяч рублей). Владельцы заведения открыто выражают неприязнь к этому блюду, считая его «надругательством над итальянской кухней».

Для сравнения, классическая «Маргарита» в Lupa стоит всего 8 фунтов, что делает гавайскую пиццу настоящей кулинарной экстравагантностью. Несмотря на недовольство владельцев, интерес к этому необычному предложению только растет. Похоже, Lupa намеренно провоцирует обсуждение о ценах и традициях в кулинарии, заставляя гурманов задуматься о границах гастрономического искусства.

В этой увлекательной фотоподборке мы приглашаем вас погрузиться в мир обмана зрения и оптических иллюзий. Каждое изображение — это пример того, как наш мозг интерпретирует визуальную информацию, создавая удивительные и порой загадочные эффекты.

Поразительного настроения!