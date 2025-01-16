  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 16 января: игра, которая не знает границ, и ценовая провокация от пиццерии - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
16 января: игра, которая не знает границ, и ценовая провокация от пиццерии

16 января: игра, которая не знает границ, и ценовая провокация от пиццерии

Доброе утро! Просыпаемся и настраиваемся на день вместе с хорошими новостями.

Сегодня в Туле, как и вчера днем, пройдет небольшой снегопад, а воздух опустится до -1 градуса.

Всемирно известная игра DOOM продолжает удивлять своих поклонников нестандартными способами запуска. На этот раз разработчики нашли оригинальный способ интегрировать классический шутер в PDF-документ. Теперь фанаты могут наслаждаться адреналином и сражениями с демонами прямо в браузере, используя только файл, который обычно служит для чтения текстов и изображений.

Играть в DOOM в формате PDF можно исключительно в браузерах на движке Chromium, таких как Google Chrome. Управление персонажем осуществляется привычным образом — с помощью клавиш WASD. 

Несмотря на то что запуск DOOM в PDF выглядит как шутка, он подтверждает, что настоящая классика не подвержена времени и может быть адаптирована к любым условиям.  

Сегодня слушаем песню о том, чего нам всем так зимой не хватает, — «Солнечный свет» Марии Лукач.

В английском городе Норидже пиццерия Lupa стала объектом обсуждения благодаря своей гавайской пицце, цена которой шокирует — целых 100 фунтов (более 12 тысяч рублей). Владельцы заведения открыто выражают неприязнь к этому блюду, считая его «надругательством над итальянской кухней». 

Для сравнения, классическая «Маргарита» в Lupa стоит всего 8 фунтов, что делает гавайскую пиццу настоящей кулинарной экстравагантностью. Несмотря на недовольство владельцев, интерес к этому необычному предложению только растет. Похоже, Lupa намеренно провоцирует обсуждение о ценах и традициях в кулинарии, заставляя гурманов задуматься о границах гастрономического искусства. 

В этой увлекательной фотоподборке мы приглашаем вас погрузиться в мир обмана зрения и оптических иллюзий. Каждое изображение — это пример того, как наш мозг интерпретирует визуальную информацию, создавая удивительные и порой загадочные эффекты. 

Поразительного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 06:00 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
15 января: карликовая бегемотиха Му Денг отмечает полгода и покорение небес в Дубае
15 января: карликовая бегемотиха Му Денг отмечает полгода и покорение небес в Дубае
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.