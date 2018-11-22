Суспирия
Страна:
Италия, США, 2018
Премьера:
в РФ 29.11.2018
Режиссер:
Лука Гуаданьино
Актеры:
Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Миа Гот, Лутц Эберсдорф, Ангела Винклер, Ингрид Кавен, Елена Фокина, Сильви Тестю, Рене Саутендейк, Кристин Лебутт, Фабриция Сакки, Малгозия Бела, Джессика Харпер, Хлоя Грейс Морец
Жанр:
ужасы, фэнтези
Продолжительноcть:
152 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,3
Участник 75-го Венецианского кинофестиваля. Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию...
Завтра
|13:05
|ДКЖ Кино
14 декабря, пятница
|13:05
|ДКЖ Кино
15 декабря, суббота
|13:05
|ДКЖ Кино
16 декабря, воскресенье
|13:05
|ДКЖ Кино
17 декабря, понедельник
|13:05
|ДКЖ Кино
18 декабря, вторник
|13:05
|ДКЖ Кино