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Суспирия

Суспирия

Страна:
Италия, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 29.11.2018
 
Режиссер:
Лука Гуаданьино
  
Актеры:
Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Миа Гот, Лутц Эберсдорф, Ангела Винклер, Ингрид Кавен, Елена Фокина, Сильви Тестю, Рене Саутендейк, Кристин Лебутт, Фабриция Сакки, Малгозия Бела, Джессика Харпер, Хлоя Грейс Морец
  
Жанр:
ужасы, фэнтези
  
Продолжительноcть:
152 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,3
          
 

 

Участник 75-го Венецианского кинофестиваля. Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию...

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