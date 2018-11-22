Страна: Италия, США, 2018

Премьера: в РФ 29.11.2018

Режиссер: Лука Гуаданьино

Актеры: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Миа Гот, Лутц Эберсдорф, Ангела Винклер, Ингрид Кавен, Елена Фокина, Сильви Тестю, Рене Саутендейк, Кристин Лебутт, Фабриция Сакки, Малгозия Бела, Джессика Харпер, Хлоя Грейс Морец

Жанр: ужасы, фэнтези

Продолжительноcть: 152 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,3

Участник 75-го Венецианского кинофестиваля. Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию...