Спящая принцесса
Страна:
Япония, 2017
Премьера:
в РФ 29.08.2019
Режиссер:
Кэндзи Камияма
Актеры:
Мицуки Такахата, Синносукэ Мицусима, Ёсукэ Эгути, Арата Фурута, Риэ Кугимия, Томоя Маэно, Риса Симидзу, Ватару Такаги, Хидэки Такахаси
Жанр:
аниме, приключения, детский, семейный
Продолжительноcть:
111 мин
Сбор в мире:
$4 628 198,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,57
Фантазерка Коконэ обожает спать. Где бы она ни засыпала – дома или в школе, ей всегда снится один сон. Действие происходит в королевстве, похожем на ее родной город, а принцесса Ансьен, владеющая искусством магии, как две капли воды похожа на Коконэ. Героине кажется, что фантастические сновидения как-то связаны с ее жизнью. Однажды эта догадка получит подтверждение…
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