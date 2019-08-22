Спящая принцесса

Страна: Япония, 2017

Премьера: в РФ 29.08.2019

Режиссер: Кэндзи Камияма

Актеры: Мицуки Такахата, Синносукэ Мицусима, Ёсукэ Эгути, Арата Фурута, Риэ Кугимия, Томоя Маэно, Риса Симидзу, Ватару Такаги, Хидэки Такахаси

Жанр: аниме, приключения, детский, семейный

Продолжительноcть: 111 мин

Сбор в мире: $4 628 198,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,57

Фантазерка Коконэ обожает спать. Где бы она ни засыпала – дома или в школе, ей всегда снится один сон. Действие происходит в королевстве, похожем на ее родной город, а принцесса Ансьен, владеющая искусством магии, как две капли воды похожа на Коконэ. Героине кажется, что фантастические сновидения как-то связаны с ее жизнью. Однажды эта догадка получит подтверждение…