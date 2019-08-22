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Спящая принцесса

Спящая принцесса

Страна:
Япония, 2017
 
Премьера:
в РФ 29.08.2019
 
Режиссер:
Кэндзи Камияма
  
Актеры:
Мицуки Такахата, Синносукэ Мицусима, Ёсукэ Эгути, Арата Фурута, Риэ Кугимия, Томоя Маэно, Риса Симидзу, Ватару Такаги, Хидэки Такахаси
  
Жанр:
аниме, приключения, детский, семейный
  
Продолжительноcть:
111 мин
  
Сбор в мире:
$4 628 198,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
6,57
          
 

Фантазерка Коконэ обожает спать. Где бы она ни засыпала – дома или в школе, ей всегда снится один сон. Действие происходит в королевстве, похожем на ее родной город, а принцесса Ансьен, владеющая искусством магии, как две капли воды похожа на Коконэ. Героине кажется, что фантастические сновидения как-то связаны с ее жизнью. Однажды эта догадка получит подтверждение…

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