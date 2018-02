Мумий Тролль: SOS Матросу

Страна: , 2018

Премьера: в РФ 29.01.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: документальный, музыкальный

Продолжительноcть: 160 мин

29 января 2018 года в киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоится спецпоказ фильмов «SOS Матросу!» и «We Are X!» — откровенные портреты групп «Мумий Тролль» и X Japan, навсегда изменивших музыкальную индустрию в родных странах. Фильмы представят Илья Лагутенко и Йошики. «SOS Матросу!» — хулиганское селфи группы «Мумий Тролль», лидера русской рок-сцены на протяжении последних двух десятков дет. Ворвавшись в 1997 году в музыкальную жизнь экс-СССР с дебютным альбомом «Морская», коллектив во главе с Ильей Лагутенко предложил новаторскую форму рок-н-ролла — ироничную, гротескную, по-хорошему абсурдную и четко сориентированную на моднейшие музыкальные течения. Миллионы фанатов, тонны проданных альбомов, терабайты треков на жестких дисках, несколько парсеков гастрольных туров и заслуженное признание на родине и за рубежом — таков «Мумий Тролль» образца 2018 года. Идея создания фильма «SOS Матросу!» принадлежит Илье Лагутенко, решившему в рамках мокьюментари запечатлеть на камеру процесс записи нового альбома под парусами барка «Седов». Результат — увлекательный фильм, который одинаково органично впишется в регулярную прокатную сетку и в программу телеканала National Geographic. По сюжету «Мумий Тролль» отправляется в морское путешествие из порта Владивостока в поисках мировой славы. Группа сознательно отказывается от подобающего рок-звездам образа жизни, получая вместо него приключения, в которых не только рождается музыка, но и происходит эволюция всего коллектива. Фильм «We Are X!» рассказывает о X Japan, самой известной японской рок-группе в истории. Под руководством харизматичного барабанщика, клавишника, композитора и продюсера Йошики квинтет продал свыше 30 миллионов пластинок по всему миру. Уникальный стиль группы, известный как visual key, снискал славу среди западных слушателей, включая продюсера Джорджа Мартина, писателя Стэна Ли и музыкантов группы Kiss. Режиссер картины Стивен Кияк — автор таких документальных хитов, как «Синемания» (2002), «Скот Уокер: Человек XXX столетия» (2009), «Rolling Stones в изгнании» (2010), «Жако» (2016). В январе 2016 года фильм участвовал в документальной программе международного фестиваля «Сандэнс», где был награжден за лучший монтаж. Высокий художественный уровень картины отметило также жюри американского кинофестиваля SXSW, присудив We Are X награду за лучший дизайн.