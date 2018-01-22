афиша
афиша
Регистрация
Мумий Тролль: SOS Матросу

Мумий Тролль: SOS Матросу

Страна:
, 2018
 
Премьера:
в РФ 29.01.2018
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
 
  
Жанр:
документальный, музыкальный
  
Продолжительноcть:
160 мин
  

 

29 января 2018 года в киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоится спецпоказ фильмов «SOS Матросу!» и «We Are X!» — откровенные портреты групп «Мумий Тролль» и X Japan, навсегда изменивших музыкальную индустрию в родных странах. Фильмы представят Илья Лагутенко и Йошики. «SOS Матросу!» — хулиганское селфи группы «Мумий Тролль», лидера русской рок-сцены на протяжении последних двух десятков дет. Ворвавшись в 1997 году в музыкальную жизнь экс-СССР с дебютным альбомом «Морская», коллектив во главе с Ильей Лагутенко предложил новаторскую форму рок-н-ролла — ироничную, гротескную, по-хорошему абсурдную и четко сориентированную на моднейшие музыкальные течения. Миллионы фанатов, тонны проданных альбомов, терабайты треков на жестких дисках, несколько парсеков гастрольных туров и заслуженное признание на родине и за рубежом — таков «Мумий Тролль» образца 2018 года. Идея создания фильма «SOS Матросу!» принадлежит Илье Лагутенко, решившему в рамках мокьюментари запечатлеть на камеру процесс записи нового альбома под парусами барка «Седов». Результат — увлекательный фильм, который одинаково органично впишется в регулярную прокатную сетку и в программу телеканала National Geographic. По сюжету «Мумий Тролль» отправляется в морское путешествие из порта Владивостока в поисках мировой славы. Группа сознательно отказывается от подобающего рок-звездам образа жизни, получая вместо него приключения, в которых не только рождается музыка, но и происходит эволюция всего коллектива. Фильм «We Are X!» рассказывает о X Japan, самой известной японской рок-группе в истории. Под руководством харизматичного барабанщика, клавишника, композитора и продюсера Йошики квинтет продал свыше 30 миллионов пластинок по всему миру. Уникальный стиль группы, известный как visual key, снискал славу среди западных слушателей, включая продюсера Джорджа Мартина, писателя Стэна Ли и музыкантов группы Kiss. Режиссер картины Стивен Кияк — автор таких документальных хитов, как «Синемания» (2002), «Скот Уокер: Человек XXX столетия» (2009), «Rolling Stones в изгнании» (2010), «Жако» (2016). В январе 2016 года фильм участвовал в документальной программе международного фестиваля «Сандэнс», где был награжден за лучший монтаж. Высокий художественный уровень картины отметило также жюри американского кинофестиваля SXSW, присудив We Are X награду за лучший дизайн.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.