Снегоуборщик

Страна: Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 07.02.2019

Режиссер: Ханс Петтер Муланд

Актеры: Лиам Нисон, Лора Дерн, Эмми Россам, Том Бейтман, Уильям Форсайт, Джулия Джонс, Рауль Трухильо, Алекс Паунович, Элисия Ротару, Доменик Ломбардоззи

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 118 мин

Мистер Коксман — примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убивать бандитов одного за другим. Он убирает снег и... наркодилеров.