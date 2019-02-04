Снегоуборщик
Страна:
Великобритания, 2018
Премьера:
в РФ 07.02.2019
Режиссер:
Ханс Петтер Муланд
Актеры:
Лиам Нисон, Лора Дерн, Эмми Россам, Том Бейтман, Уильям Форсайт, Джулия Джонс, Рауль Трухильо, Алекс Паунович, Элисия Ротару, Доменик Ломбардоззи
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
118 мин
Мистер Коксман — примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убивать бандитов одного за другим. Он убирает снег и... наркодилеров.
Сегодня
|15:15
|Алмаз Синема
|22:20
|Алмаз Синема
Завтра
|15:15
|Алмаз Синема
|22:20
|Алмаз Синема
9 февраля, суббота
|15:15
|Алмаз Синема
|22:20
|Алмаз Синема
10 февраля, воскресенье
|15:15
|Алмаз Синема
|22:20
|Алмаз Синема
11 февраля, понедельник
|15:15
|Алмаз Синема
|22:20
|Алмаз Синема
12 февраля, вторник
|15:15
|Алмаз Синема
|22:20
|Алмаз Синема
13 февраля, среда
|22:20
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:15
22:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:15
22:20
9 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
15:15
22:20
10 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:15
22:20
11 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:15
22:20
12 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
15:15
22:20
13 февраля, среда
|Алмаз Синема
|
22:20