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Снегоуборщик

Снегоуборщик

Страна:
Великобритания, 2018
 
Премьера:
в РФ 07.02.2019
 
Режиссер:
Ханс Петтер Муланд
  
Актеры:
Лиам Нисон, Лора Дерн, Эмми Россам, Том Бейтман, Уильям Форсайт, Джулия Джонс, Рауль Трухильо, Алекс Паунович, Элисия Ротару, Доменик Ломбардоззи
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
118 мин
  

Мистер Коксман — примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убивать бандитов одного за другим. Он убирает снег и... наркодилеров.

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Сегодня
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15:15 Алмаз Синема
22:20 Алмаз Синема
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