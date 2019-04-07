афиша
афиша
Регистрация
Синонимы

Синонимы

Страна:
Германия, Израиль, Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 25.04.2019
 
Режиссер:
Надав Лапид
  
Актеры:
Том Мерсье, Кантен Дольмер, Луиз Шевильот, Оливье Лусто, Йехуда Альмагор, Гал Амитай, Идан Ашкенази
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
123 мин
  

Только что демобилизовавшийся израильтянин Йоав прилетает в зимний Париж, вселяется в чью-то брошенную и неотапливаемую квартиру и к утру оказывается голым человеком на чужой земле: пока он моется в душе, кто-то похищает все его вещи, включая трусы и спальник. Потерявшего от переохлаждения сознание Йоава находят соседи — Эмиль, молодой клерк, воображающий себя писателем, и его подруга Каролина, академический музыкант, играющая на фаготе. Обогрев незнакомца, они одевают его с ног до головы в Kenzo, вручают полиэтиленовый пакет с рубашками, айфон и пачку евро. Йоав вселяется в новую квартиру размером с чулан, затыкает дырку в стене ворохом модных шмоток и принимается изживать в себе израильтянина.

Купить билет
Сегодня
21:50 ДКЖ Кино
Завтра
21:50 ДКЖ Кино
27 апреля, суббота
21:50 ДКЖ Кино
28 апреля, воскресенье
21:50 ДКЖ Кино
29 апреля, понедельник
21:50 ДКЖ Кино
30 апреля, вторник
21:50 ДКЖ Кино
1 мая, среда
21:50 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.