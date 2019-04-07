Страна: Германия, Израиль, Франция, 2019

Премьера: в РФ 25.04.2019

Режиссер: Надав Лапид

Актеры: Том Мерсье, Кантен Дольмер, Луиз Шевильот, Оливье Лусто, Йехуда Альмагор, Гал Амитай, Идан Ашкенази

Жанр: драма

Продолжительноcть: 123 мин

Только что демобилизовавшийся израильтянин Йоав прилетает в зимний Париж, вселяется в чью-то брошенную и неотапливаемую квартиру и к утру оказывается голым человеком на чужой земле: пока он моется в душе, кто-то похищает все его вещи, включая трусы и спальник. Потерявшего от переохлаждения сознание Йоава находят соседи — Эмиль, молодой клерк, воображающий себя писателем, и его подруга Каролина, академический музыкант, играющая на фаготе. Обогрев незнакомца, они одевают его с ног до головы в Kenzo, вручают полиэтиленовый пакет с рубашками, айфон и пачку евро. Йоав вселяется в новую квартиру размером с чулан, затыкает дырку в стене ворохом модных шмоток и принимается изживать в себе израильтянина.