Синонимы
Страна:
Германия, Израиль, Франция, 2019
Премьера:
в РФ 25.04.2019
Режиссер:
Надав Лапид
Актеры:
Том Мерсье, Кантен Дольмер, Луиз Шевильот, Оливье Лусто, Йехуда Альмагор, Гал Амитай, Идан Ашкенази
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
123 мин
Только что демобилизовавшийся израильтянин Йоав прилетает в зимний Париж, вселяется в чью-то брошенную и неотапливаемую квартиру и к утру оказывается голым человеком на чужой земле: пока он моется в душе, кто-то похищает все его вещи, включая трусы и спальник. Потерявшего от переохлаждения сознание Йоава находят соседи — Эмиль, молодой клерк, воображающий себя писателем, и его подруга Каролина, академический музыкант, играющая на фаготе. Обогрев незнакомца, они одевают его с ног до головы в Kenzo, вручают полиэтиленовый пакет с рубашками, айфон и пачку евро. Йоав вселяется в новую квартиру размером с чулан, затыкает дырку в стене ворохом модных шмоток и принимается изживать в себе израильтянина.
Сегодня
|21:50
|ДКЖ Кино
Завтра
|21:50
|ДКЖ Кино
27 апреля, суббота
|21:50
|ДКЖ Кино
28 апреля, воскресенье
|21:50
|ДКЖ Кино
29 апреля, понедельник
|21:50
|ДКЖ Кино
30 апреля, вторник
|21:50
|ДКЖ Кино
1 мая, среда
|21:50
|ДКЖ Кино