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Шпион на всю голову

Шпион на всю голову

Премьера:
09.05.2024
 
Режиссер:
Майкл Зайко Холл
  
Актеры:
Кевин Спейси, Ребекка Де Морней, Джет Джандро, Джейк Уэбер, Майкл Эмери, Гарретт Смит, Дейл Добсон, Джон Отрин, Келли Полинг, Элизабет Харнетт
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией. Заварушка начинается!

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