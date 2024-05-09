Шпион на всю голову

Премьера: 09.05.2024

Режиссер: Майкл Зайко Холл

Актеры: Кевин Спейси, Ребекка Де Морней, Джет Джандро, Джейк Уэбер, Майкл Эмери, Гарретт Смит, Дейл Добсон, Джон Отрин, Келли Полинг, Элизабет Харнетт

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 101 минута

Возрастные ограничения: 18+

Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией. Заварушка начинается!