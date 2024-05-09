Шпион на всю голову
Премьера:
09.05.2024
Режиссер:
Майкл Зайко Холл
Актеры:
Кевин Спейси, Ребекка Де Морней, Джет Джандро, Джейк Уэбер, Майкл Эмери, Гарретт Смит, Дейл Добсон, Джон Отрин, Келли Полинг, Элизабет Харнетт
Жанр:
Боевик, Триллер
Продолжительноcть:
101 минута
Возрастные ограничения:
18+
Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией. Заварушка начинается!
15 - 21 августа
8 - 14 августа
8 - 15 августа