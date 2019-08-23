Щенячий патруль: Суперпатруль 2

Страна: Канада, 2019

Премьера: в РФ 29.08.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 46 мин

Что бы ни случилось в Бухте приключений, Щенячий патруль поможет! В жаркий день жителей города спасёт пожарный Суперпатруль, потерянные мобильные телефоны отыщет полицейский Суперпатруль, Скай возглавит воздушный Суперпатруль, чтобы выручить незадачливых скалолазов, а Крепыш и его строительный Суперпатруль позаботятся о посадочной платформе для капитана Горди! Отважным щенкам всё-всё по зубам.