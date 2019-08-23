Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Страна:
Канада, 2019
Премьера:
в РФ 29.08.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
46 мин
Что бы ни случилось в Бухте приключений, Щенячий патруль поможет! В жаркий день жителей города спасёт пожарный Суперпатруль, потерянные мобильные телефоны отыщет полицейский Суперпатруль, Скай возглавит воздушный Суперпатруль, чтобы выручить незадачливых скалолазов, а Крепыш и его строительный Суперпатруль позаботятся о посадочной платформе для капитана Горди! Отважным щенкам всё-всё по зубам.
Сегодня
|14:00
|ДКЖ Кино
Завтра
|14:00
|ДКЖ Кино
31 августа, суббота
|12:05
|ДКЖ Кино
1 сентября, воскресенье
|12:05
|ДКЖ Кино
2 сентября, понедельник
|14:00
|ДКЖ Кино
3 сентября, вторник
|14:00
|ДКЖ Кино
4 сентября, среда
|14:00
|ДКЖ Кино