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Щенячий патруль: Суперпатруль 2

Щенячий патруль: Суперпатруль 2

Страна:
Канада, 2019
 
Премьера:
в РФ 29.08.2019
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
46 мин
  

Что бы ни случилось в Бухте приключений, Щенячий патруль поможет! В жаркий день жителей города спасёт пожарный Суперпатруль, потерянные мобильные телефоны отыщет полицейский Суперпатруль, Скай возглавит воздушный Суперпатруль, чтобы выручить незадачливых скалолазов, а Крепыш и его строительный Суперпатруль позаботятся о посадочной платформе для капитана Горди! Отважным щенкам всё-всё по зубам.

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