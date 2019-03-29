Щенячий Патруль: Мегащенки
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 04.04.2019
Режиссер:
Чарльз Е. Бастьен
Актеры:
Деван Коэн, Дрю Дэвис, Сэмюэл Фараси, Каллан Холли, Чэнс Херстфилд, Беркли Силверман, Картер Торн
Жанр:
мультфильм, семейный, детский
Продолжительноcть:
44 мин
Гарольду, племяннику мэра Хамдингера, не удалось отправить дядюшку на Луну, но его попытка вызвала падение метеорита в Бухту приключений. Энергия метеорита наделила щенков мегаспособностями! Героических мегащенков ожидает множество невероятных приключений!
Сегодня
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30