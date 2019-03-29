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Щенячий Патруль: Мегащенки

Щенячий Патруль: Мегащенки

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 04.04.2019
 
Режиссер:
Чарльз Е. Бастьен
  
Актеры:
Деван Коэн, Дрю Дэвис, Сэмюэл Фараси, Каллан Холли, Чэнс Херстфилд, Беркли Силверман, Картер Торн
  
Жанр:
мультфильм, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
44 мин
  

Гарольду, племяннику мэра Хамдингера, не удалось отправить дядюшку на Луну, но его попытка вызвала падение метеорита в Бухту приключений. Энергия метеорита наделила щенков мегаспособностями! Героических мегащенков ожидает множество невероятных приключений!

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