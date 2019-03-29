Щенячий Патруль: Мегащенки

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 04.04.2019

Режиссер: Чарльз Е. Бастьен

Актеры: Деван Коэн, Дрю Дэвис, Сэмюэл Фараси, Каллан Холли, Чэнс Херстфилд, Беркли Силверман, Картер Торн

Жанр: мультфильм, семейный, детский

Продолжительноcть: 44 мин

Гарольду, племяннику мэра Хамдингера, не удалось отправить дядюшку на Луну, но его попытка вызвала падение метеорита в Бухту приключений. Энергия метеорита наделила щенков мегаспособностями! Героических мегащенков ожидает множество невероятных приключений!