Селфи
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 01.02.2018
Режиссер:
Николай Хомерики
Актеры:
Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Юлия Хлынина, Северия Янушаускайте, Михаил Мухтасипов
Жанр:
триллер, драма
Продолжительноcть:
107 мин
Он полностью копировал его — жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями… Это произошло вмиг — раз — тебя стерли, твою личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истинного Богданова…
Сегодня
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:35
|Октябрь
|15:50
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:15
|Киносити
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Октябрь
|19:20
|Алмаз Синема
|19:35
|Киносити
|20:40
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|21:30
|Октябрь
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:00
|Киносити
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:45
|Октябрь
2 февраля, пятница
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:35
|Октябрь
|15:50
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:15
|Киносити
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Октябрь
|19:20
|Алмаз Синема
|19:35
|Киносити
|20:40
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|21:30
|Октябрь
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:00
|Киносити
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:45
|Октябрь
|00:10
|Киносити
3 февраля, суббота
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:35
|Октябрь
|15:50
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:15
|Киносити
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Октябрь
|19:20
|Алмаз Синема
|19:35
|Киносити
|20:40
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|21:30
|Октябрь
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:00
|Киносити
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:45
|Октябрь
|00:10
|Киносити
|01:15
|Киносити
4 февраля, воскресенье
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:35
|Октябрь
|15:50
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:15
|Киносити
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Октябрь
|19:20
|Алмаз Синема
|19:35
|Киносити
|20:40
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|21:30
|Октябрь
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:00
|Киносити
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:45
|Октябрь
|00:10
|Киносити
|01:15
|Киносити
5 февраля, понедельник
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:35
|Октябрь
|15:50
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:15
|Киносити
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Октябрь
|19:20
|Алмаз Синема
|19:35
|Киносити
|20:40
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|21:30
|Октябрь
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:00
|Киносити
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:45
|Октябрь
|00:10
|Киносити
6 февраля, вторник
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:35
|Октябрь
|15:50
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:15
|Киносити
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Октябрь
|19:20
|Алмаз Синема
|19:35
|Киносити
|20:40
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|21:30
|Октябрь
|21:50
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:00
|Киносити
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:45
|Октябрь
|00:10
|Киносити
7 февраля, среда
|09:10
|Октябрь
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:35
|Октябрь
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Октябрь
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Октябрь
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:45
|Октябрь
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
15:50
19:20
21:00
22:50
|Киносити
|
10:20
12:35
14:55
16:25
17:15
19:35
20:40
21:50
23:00
|Октябрь
|
09:10
15:35
19:15
21:30
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:40
16:00
18:25
20:50
23:15
2 февраля, пятница
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
15:50
19:20
21:00
22:50
|Киносити
|
10:20
12:35
14:55
16:25
17:15
19:35
20:40
21:50
23:00
00:10
|Октябрь
|
09:10
15:35
19:15
21:30
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:40
16:00
18:25
20:50
23:15
3 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
15:50
19:20
21:00
22:50
|Киносити
|
10:20
12:35
14:55
16:25
17:15
19:35
20:40
21:50
23:00
00:10
01:15
|Октябрь
|
09:10
15:35
19:15
21:30
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:40
16:00
18:25
20:50
23:15
4 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
15:50
19:20
21:00
22:50
|Киносити
|
10:20
12:35
14:55
16:25
17:15
19:35
20:40
21:50
23:00
00:10
01:15
|Октябрь
|
09:10
15:35
19:15
21:30
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:40
16:00
18:25
20:50
23:15
5 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
15:50
19:20
21:00
22:50
|Киносити
|
10:20
12:35
14:55
16:25
17:15
19:35
20:40
21:50
23:00
00:10
|Октябрь
|
09:10
15:35
19:15
21:30
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:40
16:00
18:25
20:50
23:15
6 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
15:50
19:20
21:00
22:50
|Киносити
|
10:20
12:35
14:55
16:25
17:15
19:35
20:40
21:50
23:00
00:10
|Октябрь
|
09:10
15:35
19:15
21:30
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:40
16:00
18:25
20:50
23:15
7 февраля, среда
|Киносити
|
00:10
|Октябрь
|
09:10
15:35
19:15
21:30
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:40
16:00
18:25
20:50
23:15