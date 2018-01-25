Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 01.02.2018

Режиссер: Николай Хомерики

Актеры: Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Юлия Хлынина, Северия Янушаускайте, Михаил Мухтасипов

Жанр: триллер, драма

Продолжительноcть: 107 мин

Он полностью копировал его — жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями… Это произошло вмиг — раз — тебя стерли, твою личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истинного Богданова…