Страна: Великобритания, Россия, 2016

Режиссер: Марги Кинмонс

Перевод на русский: русский закадровый перевод

Жанр:

документальный

Карл Маркс назвал однажды революцию вихрем, отбрасывающим назад всех ему сопротивляющихся. Начало XX века оказалось тем временем, когда грандиозные политические перемены в России совпали с революцией в искусстве. Ленинский план монументальной пропаганды, театральная биомеханика Всеволода Мейерхольда, супрематическая живопись Казимира Малевича и ультрасовременные фотографии Родченко — культура этого времени была подхвачена вихрем, появление которого предсказал Маркс. Фильм «Революция» — это английский взгляд на русское искусство начала XX века, перевернувшее когда-то весь мир.

Фильм Марги Кинмонс «Революция — новое искусство для нового мира» исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объёмные конструкции Владимира Татлина, супрематические амбиции Казимира Малевича и прорыв в абстракцию, совершённый Василием Кандинским, — всё это было главной художественной революцией XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства. Старый мир вместе с привычным фигуративным искусством подходил к своему концу, и 1917 год с его великой политической утопией стал рубежом, навсегда поделившим историю страны и историю искусства на две эпохи — до и после.