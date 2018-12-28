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Реальные упыри

Реальные упыри

Страна:
Новая Зеландия, США, 2014
 
Премьера:
в РФ 16.04.2015
 
Режиссер:
Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
  
Актеры:
Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр, Стюарт Рутерфорд, Бен Френшам
  
Жанр:
комедия, ужасы
  
Продолжительноcть:
82 мин
  
Сбор в мире:
$6 127 000,00
 
Сбор в России:
$251 502,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,39
          
 

 

История жизни Виаго, Дикона и Владислава — трех соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.

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