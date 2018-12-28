Реальные упыри
Страна:
Новая Зеландия, США, 2014
Премьера:
в РФ 16.04.2015
Режиссер:
Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Актеры:
Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр, Стюарт Рутерфорд, Бен Френшам
Жанр:
комедия, ужасы
Продолжительноcть:
82 мин
Сбор в мире:
$6 127 000,00
Сбор в России:
$251 502,00
Рейтинг Кинопоиска:
7,39
История жизни Виаго, Дикона и Владислава — трех соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.
Сегодня
|16:00
|Онлайн-кинотеатр Tele2, (Искра)
Сегодня
|Онлайн-кинотеатр Tele2, (Искра)
|
16:00