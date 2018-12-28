Реальные упыри

Страна: Новая Зеландия, США, 2014

Премьера: в РФ 16.04.2015

Режиссер: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Актеры: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр, Стюарт Рутерфорд, Бен Френшам

Жанр: комедия, ужасы

Продолжительноcть: 82 мин

Сбор в мире: $6 127 000,00

Сбор в России: $251 502,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,39

История жизни Виаго, Дикона и Владислава — трех соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.