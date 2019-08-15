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Разум и искусство

Разум и искусство

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 22.08.2019
 
Режиссер:
Амели Равалек
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
72 мин
  

Это исследование о художниках-визионерах, от фламандских мастеров Эпохи Возрождение до авангардного движения сюрреалистов и непризнанных гениев ар-брют, или искусства аутсайдеров (Outsider Art). Фильм раскрывает историю этого направления, зарождавшегося в темных уголках викторианских психиатрических лечебниц и представленного сейчас в лучших галереях, музеях и частных коллекциях мира. Авторы документальной картины исследуют связь между искусством и безумием, беседуя с искусствоведами, художниками, кураторами музеев, психиатрами и нейробиологами. Тема безумия вдохновляла самых необычных художников в истории, но и душевнобольные люди тоже часто испытывали непреодолимое желание творить.

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