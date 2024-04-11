Рай под ногами матерей

Премьера: 11.04.2024

Режиссер: Руслан Акун

Актеры: Эмиль Эсеналиев, Анаркул Назаркулова, Болот Тентимышов

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 140 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.60

Фильм рассказывает удивительную историю 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка. Адиль живет в небольшом селе со своей 75-летней матерью Райхан-апа. Райхан-апа всегда говорит Адилю, что Всевышний любит его по-особому и потому он попадет прямиком в рай. Но Адиль не хочет в рай без своей мамы. Однажды он узнает от другого 8-летнего мальчика, что если отвезти маму пешком до священного города Мекки на хадж, то мама сможет попасть в рай. Эта история — о силе материнской любви к своему сыну, о том, что только доброта и открытое сердце разных людей любых национальностей помогут человечеству преодолеть все трудности. Фильм позволяет зрителям погрузиться в удивительные пейзажи и культурные особенности стран, через которые проходит путешествие Адиля и его мамы.