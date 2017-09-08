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Проводник

Проводник

Страна:
Норвегия, 1987
 
Режиссер:
Нильс Гауп
  
Актеры:
Миккель Гауп, Ингвальд Гутторм, Нилс Утси, Хенрик Х. Бульо, Нильс-Аслак Валькеапяя, Хельги Скуласон, Ингер Утси, Свейн Шарффенберг, Кнут Валле, Джон Сигурд Кристенсен
  
Жанр:
приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
120 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,18
          
 

Спустя 30 лет после своей премьеры первый саамский полнометражный фильм предстанет перед публикой в России в новом качестве. Историко-приключенческая лента режиссера Нильса Гаупа «Проводник» основана на национальном эпосе малочисленного северного народа — саамов. Фильм, повествующий о юноше, спасшем свое племя от набегов Чуди, переосмыслен международным коллективом музыкантов. Созданное в 2017 году на Международном кинофестивале в норвежском городе Тромсе новое музыкальное сопровождение картины исполняется вживую непосредственно на кинопоказе. Отчасти наивная, но, тем не менее, захватывающая история вкупе с традиционным горловым пением, ритмами кантри и эстетикой современного электронного звучания гарантируют незабываемое впечатление от кинопоказа в формате, который не так часто встретишь в современном кинозале.

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