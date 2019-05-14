Проклятые
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 16.05.2019
Режиссер:
Люк Джейден Савицки
Актеры:
Аврора Перрино, Джейден Пайнер, Джилл Мари Джонс, Роб Забрески, Чарли Палмер Ротуэлл, Дуайт Генри
Жанр:
ужасы, драма
Продолжительноcть:
91 мин
Рейтинг Кинопоиска:
3,52
Хэллоуин — время для забавных переодеваний, застолий и безобидных страхов. Но только в том случае, если вы не стали жертвой «Бу!». «Бу!» — это поверье, согласно которому, человек, получивший «письмо ужаса», должен сразу же переправить его другому. В противном случае несчастного начинают преследовать темные силы, способные довести до безумия. Однажды хэллоуинским утром Джеймс обнаружил такое письмо на пороге своего дома. Глупостями вроде историй о призраках ему заниматься было некогда, и он, не долго думая, послание сжег. Чем привел в ужас жену, дочь и сына, которые верили в силу «Бу!» И оказались правы. Потому что этой же ночью каждому члену семьи предстояло пережить свой персональный ад…
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