Проклятие Лилиан

Премьера: 14.09.2023

Режиссер: Джо Корнет

Актеры: Натали Дениза Сперл, Эйлин Диц, Анна Орис, Джо Корнет, Эрик Робертс

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 76 минут

Медсестра Джульетта, работающая в хосписе, начинает ухаживать за Лилиан — милой пожилой дамой, которая неизлечимо больна. Лилиан живет в одиночестве в доме на окраине города, и с наступлением ночи Джульетте начинает казаться, что в нем обитает кто‑то еще. Сиделка подозревает, что ей и Лилиан грозит серьезная опасность.