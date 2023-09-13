  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Проклятие Лилиан - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Проклятие Лилиан

Проклятие Лилиан

Премьера:
14.09.2023
 
Режиссер:
Джо Корнет
  
Актеры:
Натали Дениза Сперл, Эйлин Диц, Анна Орис, Джо Корнет, Эрик Робертс
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
76 минут
  

Медсестра Джульетта, работающая в хосписе, начинает ухаживать за Лилиан — милой пожилой дамой, которая неизлечимо больна. Лилиан живет в одиночестве в доме на окраине города, и с наступлением ночи Джульетте начинает казаться, что в нем обитает кто‑то еще. Сиделка подозревает, что ей и Лилиан грозит серьезная опасность.

0
Касса
Ученик чудовища
18 сентября, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Вызов
20 апреля - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дозор джунглей: Кругосветка
1 - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
После. Навсегда
13 - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
32 звука
21 - 27 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Охота на короля
31 августа - 14 сентября
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.