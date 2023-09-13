Проклятие Лилиан
Премьера:
14.09.2023
Режиссер:
Джо Корнет
Актеры:
Натали Дениза Сперл, Эйлин Диц, Анна Орис, Джо Корнет, Эрик Робертс
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
76 минут
Медсестра Джульетта, работающая в хосписе, начинает ухаживать за Лилиан — милой пожилой дамой, которая неизлечимо больна. Лилиан живет в одиночестве в доме на окраине города, и с наступлением ночи Джульетте начинает казаться, что в нем обитает кто‑то еще. Сиделка подозревает, что ей и Лилиан грозит серьезная опасность.
Сегодня
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, суббота
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, воскресенье
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 сентября, понедельник
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 сентября, вторник
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 сентября, среда
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
16 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
17 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
18 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
19 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
20 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
18 сентября, понедельник 00:00
20 апреля - 20 сентября
1 - 20 сентября
13 - 20 сентября
21 - 27 сентября
31 августа - 14 сентября