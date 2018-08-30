Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 06.09.2018

Режиссер: Кирилл Серебренников

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Жанр: документальный

Продолжительноcть: 48 мин

Фильм рассказывает о том, что стало с главными героями фильма «Лето» и их друзьями, молодыми людьми, вдохновившими не одно поколение свободных музыкантов, легендами, основателями целого движения в рок-музыке. «После Лета» рассказывает о времени, в котором жили персонажи фильма «Лето». Особое значение фильму придает то, что рассказчиками являются реальные люди, а именно: Наталья Россовская (Науменко), Николай Михайлов, Артемий Троицкий, Андрей Тропилло, Игорь Петровский, Сева Новгородцев. Все они оказали неизгладимое влияние на то, каким был и каким стал русский рок. Интервью берет актер Александр Кузнецов, который играет роль «Скептика». Разговоры проходят в реальных локациях фильма «Лето», куда прототипы главных героев пришли, чтобы рассказать, как всё было на самом деле, а также окунуться в ностальгию и похвалить или даже раскритиковать художественный вымысел. Вместе с героями фильма зритель окунается в атмосферу 80-х годов в Ленинграде, проходит с ними по старым улочкам и дворам, заходит в Ленинградский рок-клуб вместе с его основателем, возвращается в прошлое коммуналок и квартирников, узнает много интересных фактов о закулисье рока времён Виктора Цоя и Майка Науменко. Фильм умело погружает зрителя в приятные и легкие воспоминания, напоминающие каждому о временах своей юности, даже если она проходила в другом месте и в другое время. Рассказы героев сочетаются с кадрами из художественного фильма, виртуозно переплетая их между собой и стирая границы времени. Особую атмосферу создают музыкальные произведения «Зоопарка», «Кино», Дэвида Боуи и других музыкантов, о которых и пойдет речь в фильме.