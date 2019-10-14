Побег из Шоушенка

Страна: США, 1994

Премьера: в РФ 24.10.2019

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

Актеры: Тим Роббинс, Морган Фриман, Боб Гантон, Уильям Сэдлер, Клэнси Браун, Джил Беллоуз, Марк Ролстон, Джеймс Уитмор, Джеффри ДеМанн, Ларри Бранденбург

Жанр: драма

Продолжительноcть: 142 мин

Бюджет: $25 000 000,00

Сбор в мире: $59 841 469,00

Рейтинг Кинопоиска: 9,11

Банкир Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) осужден на два пожизненных срока за убийство жены и ее любовника, но не признает вины. Отбывать наказание он должен в Шоушенке — мрачной и жестокой тюрьме в Новой Англии, где царит беззаконие и насилие со стороны начальника и надзирателей и среди заключенных. Неожиданно Энди заводит дружбу с местным контрабандистом по прозвищу Рэд (Морган Фримен), а затем получает и покровительство начальства за помощь в коррупционных схемах. Но он не хочет быть вечным рабом тюремных стен, где выживание сводится к простому выбору: заниматься жизнью или заниматься смертью. Энди готовит побег.