Побег из Шоушенка
Страна:
США, 1994
Премьера:
в РФ 24.10.2019
Режиссер:
Фрэнк Дарабонт
Актеры:
Тим Роббинс, Морган Фриман, Боб Гантон, Уильям Сэдлер, Клэнси Браун, Джил Беллоуз, Марк Ролстон, Джеймс Уитмор, Джеффри ДеМанн, Ларри Бранденбург
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
142 мин
Бюджет:
$25 000 000,00
Сбор в мире:
$59 841 469,00
Рейтинг Кинопоиска:
9,11
Банкир Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) осужден на два пожизненных срока за убийство жены и ее любовника, но не признает вины. Отбывать наказание он должен в Шоушенке — мрачной и жестокой тюрьме в Новой Англии, где царит беззаконие и насилие со стороны начальника и надзирателей и среди заключенных. Неожиданно Энди заводит дружбу с местным контрабандистом по прозвищу Рэд (Морган Фримен), а затем получает и покровительство начальства за помощь в коррупционных схемах. Но он не хочет быть вечным рабом тюремных стен, где выживание сводится к простому выбору: заниматься жизнью или заниматься смертью. Энди готовит побег.
Сегодня
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 октября, воскресенье
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 октября, понедельник
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 октября, вторник
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 октября, среда
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
19:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
19:30
27 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
19:30
28 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
19:30
29 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
19:30
30 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
19:30
27 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
14 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽