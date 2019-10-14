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Побег из Шоушенка

Побег из Шоушенка

Страна:
США, 1994
 
Премьера:
в РФ 24.10.2019
 
Режиссер:
Фрэнк Дарабонт
  
Актеры:
Тим Роббинс, Морган Фриман, Боб Гантон, Уильям Сэдлер, Клэнси Браун, Джил Беллоуз, Марк Ролстон, Джеймс Уитмор, Джеффри ДеМанн, Ларри Бранденбург
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
142 мин
  
Бюджет:
$25 000 000,00
  
Сбор в мире:
$59 841 469,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
9,11
          
 

Банкир Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) осужден на два пожизненных срока за убийство жены и ее любовника, но не признает вины. Отбывать наказание он должен в Шоушенке — мрачной и жестокой тюрьме в Новой Англии, где царит беззаконие и насилие со стороны начальника и надзирателей и среди заключенных. Неожиданно Энди заводит дружбу с местным контрабандистом по прозвищу Рэд (Морган Фримен), а затем получает и покровительство начальства за помощь в коррупционных схемах. Но он не хочет быть вечным рабом тюремных стен, где выживание сводится к простому выбору: заниматься жизнью или заниматься смертью. Энди готовит побег.

 

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