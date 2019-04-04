По воле божьей
Страна:
Франция, Бельгия, 2018
Премьера:
в РФ 25.04.2019
Режиссер:
Франсуа Озон
Актеры:
Мельвиль Пупо, Дени Меноше, Сванн Арло, Эрик Каравака, Франсуа Марторе, Бернар Верле, Жозиан Баласко, Мартина Эрель, Элен Венсан, Франсуа Шатто
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
137 мин
Когда-то эти трое были друзьями детства — Александр по прозвищу Католик, авантюрист Франсуа и чувствительный Жиль. Теперь им по 40 лет, они столкнутся друг с другом, чтобы поделиться жизненным опытом и подвергнуть сомнению брак и карьеру.
Сегодня
|19:30
|ДКЖ Кино
Завтра
|19:30
|ДКЖ Кино
27 апреля, суббота
|19:30
|ДКЖ Кино
28 апреля, воскресенье
|19:30
|ДКЖ Кино
29 апреля, понедельник
|19:30
|ДКЖ Кино
30 апреля, вторник
|19:30
|ДКЖ Кино
1 мая, среда
|19:30
|ДКЖ Кино