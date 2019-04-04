По воле божьей

Страна: Франция, Бельгия, 2018

Премьера: в РФ 25.04.2019

Режиссер: Франсуа Озон

Актеры: Мельвиль Пупо, Дени Меноше, Сванн Арло, Эрик Каравака, Франсуа Марторе, Бернар Верле, Жозиан Баласко, Мартина Эрель, Элен Венсан, Франсуа Шатто

Жанр: драма

Продолжительноcть: 137 мин

Когда-то эти трое были друзьями детства — Александр по прозвищу Католик, авантюрист Франсуа и чувствительный Жиль. Теперь им по 40 лет, они столкнутся друг с другом, чтобы поделиться жизненным опытом и подвергнуть сомнению брак и карьеру.