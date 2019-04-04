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По воле божьей

По воле божьей

Страна:
Франция, Бельгия, 2018
 
Премьера:
в РФ 25.04.2019
 
Режиссер:
Франсуа Озон
  
Актеры:
Мельвиль Пупо, Дени Меноше, Сванн Арло, Эрик Каравака, Франсуа Марторе, Бернар Верле, Жозиан Баласко, Мартина Эрель, Элен Венсан, Франсуа Шатто
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
137 мин
  

Когда-то эти трое были друзьями детства — Александр по прозвищу Католик, авантюрист Франсуа и чувствительный Жиль. Теперь им по 40 лет, они столкнутся друг с другом, чтобы поделиться жизненным опытом и подвергнуть сомнению брак и карьеру.

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