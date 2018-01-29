Плюшевый монстр

Страна: Бразилия, 2017

Премьера: в РФ 01.02.2018

Режиссер: Рафаэль Рибас

Актеры: Селтон Мелу, Паола Оливейра, Дира Паис

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 94 мин

Жизнь Лино — молодого парня, работающего аниматором в детском саду, — кажется беспросветной: его дом того и глади развалится, девушки его не любят, а на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, он решается обратиться к одному незадачливому магу, ведь тот обещает найти выход из любой ситуации. И маг находит способ кардинально изменить жизнь Лино. Но с колдовством пошло что-то не так, и Лино превратился в огромного кота-монстра. Как все вернуть назад и стать счастливым?