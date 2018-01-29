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Плюшевый монстр

Плюшевый монстр

Страна:
Бразилия, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.02.2018
 
Режиссер:
Рафаэль Рибас
  
Актеры:
Селтон Мелу, Паола Оливейра, Дира Паис
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

 

Жизнь Лино — молодого парня, работающего аниматором в детском саду, — кажется беспросветной: его дом того и глади развалится, девушки его не любят, а на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, он решается обратиться к одному незадачливому магу, ведь тот обещает найти выход из любой ситуации. И маг находит способ кардинально изменить жизнь Лино. Но с колдовством пошло что-то не так, и Лино превратился в огромного кота-монстра. Как все вернуть назад и стать счастливым?

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Сегодня
10:00 Юность (Узловая)
10:10 3D Синема Стар
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:35 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Алмаз Синема
13:45 Юность (Узловая)
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Киносити
16:40 Алмаз Синема
18:45 Киносити
Завтра
10:00 Юность (Узловая)
10:10 3D Синема Стар
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:35 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Алмаз Синема
13:45 Юность (Узловая)
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Киносити
16:40 Алмаз Синема
18:45 Киносити
3 февраля, суббота
10:00 Юность (Узловая)
10:10 3D Синема Стар
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:35 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Юность (Узловая)
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Киносити
16:40 Алмаз Синема
18:45 Киносити
4 февраля, воскресенье
10:00 Юность (Узловая)
10:10 3D Синема Стар
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:35 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Юность (Узловая)
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Киносити
16:40 Алмаз Синема
18:45 Киносити
5 февраля, понедельник
10:10 3D Синема Стар
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:35 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Алмаз Синема
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Киносити
16:40 Алмаз Синема
18:45 Киносити
6 февраля, вторник
10:00 Юность (Узловая)
10:10 3D Синема Стар
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:35 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Алмаз Синема
13:45 Юность (Узловая)
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Киносити
16:40 Алмаз Синема
18:45 Киносити
7 февраля, среда
10:00 Юность (Узловая)
10:10 3D Синема Стар
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Алмаз Синема
10:40 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:35 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Алмаз Синема
13:45 Юность (Узловая)
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Киносити
16:40 Алмаз Синема
18:45 Киносити
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