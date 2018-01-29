Плюшевый монстр
Страна:
Бразилия, 2017
Премьера:
в РФ 01.02.2018
Режиссер:
Рафаэль Рибас
Актеры:
Селтон Мелу, Паола Оливейра, Дира Паис
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
94 мин
Жизнь Лино — молодого парня, работающего аниматором в детском саду, — кажется беспросветной: его дом того и глади развалится, девушки его не любят, а на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, он решается обратиться к одному незадачливому магу, ведь тот обещает найти выход из любой ситуации. И маг находит способ кардинально изменить жизнь Лино. Но с колдовством пошло что-то не так, и Лино превратился в огромного кота-монстра. Как все вернуть назад и стать счастливым?
Сегодня
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:10 3D
|Синема Стар
|12:35
|Киносити
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Алмаз Синема
|13:45
|Юность (Узловая)
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|18:45
|Киносити
Завтра
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:10 3D
|Синема Стар
|12:35
|Киносити
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Алмаз Синема
|13:45
|Юность (Узловая)
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|18:45
|Киносити
3 февраля, суббота
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:10 3D
|Синема Стар
|12:35
|Киносити
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Юность (Узловая)
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|18:45
|Киносити
4 февраля, воскресенье
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:10 3D
|Синема Стар
|12:35
|Киносити
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Юность (Узловая)
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|18:45
|Киносити
5 февраля, понедельник
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:10 3D
|Синема Стар
|12:35
|Киносити
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Алмаз Синема
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|18:45
|Киносити
6 февраля, вторник
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:10 3D
|Синема Стар
|12:35
|Киносити
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Алмаз Синема
|13:45
|Юность (Узловая)
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|18:45
|Киносити
7 февраля, среда
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|12:10 3D
|Синема Стар
|12:35
|Киносити
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Алмаз Синема
|13:45
|Юность (Узловая)
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|18:45
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:30
13:30
16:40
|Киносити
|
10:40
12:35
14:30
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:30
14:30
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:10
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:30
13:30
16:40
|Киносити
|
10:40
12:35
14:30
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:30
14:30
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:10
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:45
3 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:30
16:40
|Киносити
|
10:40
12:35
14:30
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:30
14:30
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:10
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:45
4 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:30
16:40
|Киносити
|
10:40
12:35
14:30
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:30
14:30
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:10
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:45
5 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:30
13:30
16:40
|Киносити
|
10:40
12:35
14:30
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:30
14:30
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:10
6 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
10:30
13:30
16:40
|Киносити
|
10:40
12:35
14:30
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:30
14:30
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:10
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:45
7 февраля, среда
|Алмаз Синема
|
10:30
13:30
16:40
|Киносити
|
10:40
12:35
14:30
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:30
14:30
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:10
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:45