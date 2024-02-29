Пила. Джокер
Премьера:
29.02.2024
Режиссер:
Говард Дж.Форд
Актеры:
Эд Вествик, Эндрю П.Стивенс, Наталья Цветкова, Наталья Цветкова, Лола Уэйн
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
107 минут
Маньяк запускает в прямом эфире реалити-шоу, в котором собраны все самые жестокие игры на выживание. Похищенные им жертвы выполняют сложные задания, а цена проигрыша — смерть. Пока миллионы людей по всему миру наблюдают за этой смертельной игрой, талантливый и не терпящий поражений детектив Бен разгадывает головоломку, чтобы выйти на след преступника.
Завтра
|
10:30
|Люксор Тула
|
19:50
|Люксор Тула
|
22:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 марта, суббота
|
10:30
|Люксор Тула
|
19:50
|Люксор Тула
|
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 марта, воскресенье
|
10:30
|Люксор Тула
|
19:50
|Люксор Тула
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 марта, понедельник
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 марта, среда
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 марта, суббота
|Люксор Тула
|
10:30
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:55
3 марта, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:30
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
00:55
4 марта, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
6 марта, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
00:00
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