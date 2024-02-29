Пила. Джокер

Премьера: 29.02.2024

Режиссер: Говард Дж.Форд

Актеры: Эд Вествик, Эндрю П.Стивенс, Наталья Цветкова, Наталья Цветкова, Лола Уэйн

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 107 минут

Маньяк запускает в прямом эфире реалити-шоу, в котором собраны все самые жестокие игры на выживание. Похищенные им жертвы выполняют сложные задания, а цена проигрыша — смерть. Пока миллионы людей по всему миру наблюдают за этой смертельной игрой, талантливый и не терпящий поражений детектив Бен разгадывает головоломку, чтобы выйти на след преступника.