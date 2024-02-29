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Пила. Джокер

Пила. Джокер

Премьера:
29.02.2024
 
Режиссер:
Говард Дж.Форд
  
Актеры:
Эд Вествик, Эндрю П.Стивенс, Наталья Цветкова, Наталья Цветкова, Лола Уэйн
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
107 минут
  

Маньяк запускает в прямом эфире реалити-шоу, в котором собраны все самые жестокие игры на выживание. Похищенные им жертвы выполняют сложные задания, а цена проигрыша — смерть. Пока миллионы людей по всему миру наблюдают за этой смертельной игрой, талантливый и не терпящий поражений детектив Бен разгадывает головоломку, чтобы выйти на след преступника.

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