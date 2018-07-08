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Паранормальное

Паранормальное

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.07.2018
 
Режиссер:
Джастин Бенсон, Аарон Мурхед
  
Актеры:
Калли Эрнандес, Джеймс Джордан, Эмили Монтегью, Лью Темпл, Тейт Эллингтон, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Кира Пауэлл, Винни Каррен, Питер Силелла
  
Жанр:
мистика, ужасы
  
Продолжительноcть:
111 мин
  
Бюджет:
$1 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,06
          
 

Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.

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Сегодня
14:00 ДКЖкино
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35 Азот (Новомосковск)
18:15 Алмаз Синема
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 ДКЖкино
19:35 Азот (Новомосковск)
20:20 Алмаз Синема
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
14:00 ДКЖкино
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35 Азот (Новомосковск)
18:15 Алмаз Синема
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Азот (Новомосковск)
19:35 ДКЖкино
20:20 Алмаз Синема
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июля, суббота
14:00 ДКЖкино
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35 Азот (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Азот (Новомосковск)
19:35 ДКЖкино
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июля, воскресенье
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35 Азот (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Азот (Новомосковск)
19:35 ДКЖкино
19:35 ДКЖкино
23 июля, понедельник
14:00 ДКЖкино
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35 Азот (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Азот (Новомосковск)
19:35 ДКЖкино
24 июля, вторник
14:00 ДКЖкино
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35 Азот (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Азот (Новомосковск)
19:35 ДКЖкино
25 июля, среда
13:20 ДКЖкино
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35 Азот (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Азот (Новомосковск)
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