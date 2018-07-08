Паранормальное
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 19.07.2018
Режиссер:
Джастин Бенсон, Аарон Мурхед
Актеры:
Калли Эрнандес, Джеймс Джордан, Эмили Монтегью, Лью Темпл, Тейт Эллингтон, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Кира Пауэлл, Винни Каррен, Питер Силелла
Жанр:
мистика, ужасы
Продолжительноcть:
111 мин
Бюджет:
$1 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,06
Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.
Сегодня
|14:00
|ДКЖкино
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:35
|Азот (Новомосковск)
|18:15
|Алмаз Синема
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|ДКЖкино
|19:35
|Азот (Новомосковск)
|20:20
|Алмаз Синема
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|14:00
|ДКЖкино
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:35
|Азот (Новомосковск)
|18:15
|Алмаз Синема
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Азот (Новомосковск)
|19:35
|ДКЖкино
|20:20
|Алмаз Синема
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июля, суббота
|14:00
|ДКЖкино
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:35
|Азот (Новомосковск)
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Азот (Новомосковск)
|19:35
|ДКЖкино
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июля, воскресенье
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:35
|Азот (Новомосковск)
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Азот (Новомосковск)
|19:35
|ДКЖкино
|19:35
|ДКЖкино
23 июля, понедельник
|14:00
|ДКЖкино
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:35
|Азот (Новомосковск)
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Азот (Новомосковск)
|19:35
|ДКЖкино
24 июля, вторник
|14:00
|ДКЖкино
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:35
|Азот (Новомосковск)
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Азот (Новомосковск)
|19:35
|ДКЖкино
25 июля, среда
|13:20
|ДКЖкино
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:35
|Азот (Новомосковск)
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Азот (Новомосковск)
|20:30
|ДКЖкино
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
17:35
19:35
|Алмаз Синема
|
18:15
20:20
|ДКЖкино
|
14:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:30
00:00
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
17:35
19:35
|Алмаз Синема
|
18:15
20:20
|ДКЖкино
|
14:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:30
00:00
21 июля, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
17:35
19:35
|ДКЖкино
|
14:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:30
00:00
22 июля, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
17:35
19:35
|ДКЖкино
|
19:35
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:30
23 июля, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
17:35
19:35
|ДКЖкино
|
14:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:30
24 июля, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
17:35
19:35
|ДКЖкино
|
14:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:30
25 июля, среда
|Азот (Новомосковск)
|
17:35
19:35
|ДКЖкино
|
13:20
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:30