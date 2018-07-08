Паранормальное

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 19.07.2018

Режиссер: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

Актеры: Калли Эрнандес, Джеймс Джордан, Эмили Монтегью, Лью Темпл, Тейт Эллингтон, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Кира Пауэлл, Винни Каррен, Питер Силелла

Жанр: мистика, ужасы

Продолжительноcть: 111 мин

Бюджет: $1 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,06

Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.