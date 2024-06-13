Папа
Премьера:
13.06.2024
Режиссер:
Тони Голдуин
Актеры:
Роберт Де Ниро, Роуз Берн, Вера Фармига, Рейнн Уилсон, Бобби Каннавале, Вупи Голдберг, Дафна Рубин-Вега, Матильда Лоулер, Брайан Донахью, Уилльям А.Фицджералд, Лоис Роббинс, Грир Барнс
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
100 минут
Возрастные ограничения:
16+
У стендап-комика Макса (Бобби Каннавале) не все ладится в жизни: в карьере нет больших успехов, жена планирует развод, поэтому ему пришлось переехать жить к пожилому отцу (Роберт Де Ниро), который считает его неудачником. Но Макс очень хочет стать хорошим папой для своего 11-летнего сына-аутиста Эзры (Уилльям А.Фицджералд). Когда Эзру в очередной раз исключают из школы, Макс решает взять его с собой в путешествие через всю страну, чтобы вместе пережить удивительные приключения и наконец научиться понимать друг друга.
15 июня, суббота
|
17:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июня, воскресенье
|
17:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июня, понедельник
|
17:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, вторник
|
17:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, среда
|
17:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:55
16 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:55
17 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:55
18 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:55
19 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:55
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