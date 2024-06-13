Премьера: 13.06.2024

Режиссер: Тони Голдуин

Актеры: Роберт Де Ниро, Роуз Берн, Вера Фармига, Рейнн Уилсон, Бобби Каннавале, Вупи Голдберг, Дафна Рубин-Вега, Матильда Лоулер, Брайан Донахью, Уилльям А.Фицджералд, Лоис Роббинс, Грир Барнс

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 100 минут

Возрастные ограничения: 16+

У стендап-комика Макса (Бобби Каннавале) не все ладится в жизни: в карьере нет больших успехов, жена планирует развод, поэтому ему пришлось переехать жить к пожилому отцу (Роберт Де Ниро), который считает его неудачником. Но Макс очень хочет стать хорошим папой для своего 11-летнего сына-аутиста Эзры (Уилльям А.Фицджералд). Когда Эзру в очередной раз исключают из школы, Макс решает взять его с собой в путешествие через всю страну, чтобы вместе пережить удивительные приключения и наконец научиться понимать друг друга.