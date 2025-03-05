Актриса из Тулы Евгения Осипова: «Люблю бывать во дворах своего детства»

Фото из личного архива Евгении Осиповой.

22 марта знаменитая тулячка приезжает в наш город со спектаклем «Чудо в большом городе». Поговорили с Евгенией о театре, родной Туле, детях и современных женщинах.

Евгения Осипова проснулась знаменитой, когда на канале «Россия» прошел фильм «Доярка из Хацапетовки» режиссера Анны Гресь. 21-летняя Женя сыграла там главную роль и покорила своей красотой и талантом миллионы людей по всей России. Сейчас Евгения не так часто снимается в кино и сериалах, уделяя все больше времени театру.

— Женя, 22 марта вы приезжаете в Тулу со спектаклем «Чудо в большом городе» (12+). Расскажите, за что вы любите этот спектакль?

— Этот спектакль мне очень дорог тем, что это вообще моя первая антреприза. До этого я работала в Театре сатиры и вот спустя 10 лет сыграла в антрепризе. Этот спектакль не совсем новый, но он не теряет своей актуальности. Он очень трогательный, лирический, непошлый. Я бы сказала, он с таким мандариново-игристым привкусом, там есть новогодняя тема, но она идет просто флером. Люблю этот спектакль за то, что он добрый, простой, искренний и очень веселый.

— Кого вы там играете?

— Это комедия положений. Моя героиня Снежана — девушка-филолог, умная, образованная. Она по-хорошему наивная, трогательная и верит в чудеса, в любовь, справедливость, милосердие. Но она неглупая. Снежана пишет диссертацию «Сакральный смысл русских сказок», и ей доведется встретить у себя дома настоящего живого богатыря! Мои партнеры по сцене — замечательные актеры Александр Пашков, Роман Шумилов и Вера Буянова.



Евгения Осипова и ее партнер по антрепризным спектаклям Анатолий Руденко.

— Женя, где, в каких проектах в кино или на телевидении мы увидим вас в ближайшее время?

— Недавно вышел сериал «Чужие люди» режиссера Евгения Семенова, это драматическая история. Моя героиня узнает, что муж ей изменяет, у него есть другая женщина. Так образуется любовный треугольник. Ну, а так сейчас я больше занята в театре — играю в антрепризах и работаю в Театре комедии в Москве.

— Часто ли удается побывать в родном городе?

— Раньше я каждые три месяца бывала в Туле, сейчас получается приезжать реже. У меня в Криволучье живет моя любимая тетя с мужем. Я очень люблю Ясную Поляну и нашу дачу, которая находится в Шатске. Люблю бывать во дворах своего детства в Пролетарском районе, это мои самые любимые места. Тула быстро меняется и становится очень модным городом. И сейчас Тула сильно отличается от города моего детства.

Также я любила приезжать на фестиваль короткометражного кино «Шорты», однажды вручала там приз. Искренне люблю Михаила Канаева, организатора этого фестиваля.

— С одноклассниками поддерживаете отношения?

— В старших классах я училась в Москве, и с одноклассниками из московской школы у меня сохранились отношения. А с одноклассниками из тульской школы почему-то нет. Но меня нашли в соцсетях несколько человек, с которыми мы жили в одном дворе. Мы переписываемся.

— В какие московские театры посоветовали бы приехать тулякам?

— В Москве более 250 театров. С удовольствием хочу пригласить туляков в Театр комедии, в котором сейчас служу. «Собачье сердце», «Женитьба Фигаро», «Пигмалион», «Идеальный муж», «Любовь и голуби» — у нас очень разнообразный и интересный репертуар, в спектаклях — все узнаваемые актеры. Мы играем спектакли без выходных и праздников даже летом! Я много лет работала в Театре сатиры, там сейчас поменялось руководство, но тем не менее я бы хотела пригласить туляков и в этот театр. Театр им. Вахтангова, МХТ им. Чехова, МХАТ им. Горького, театр «У Никитских ворот»… Можно выбрать спектакль на любой вкус.

— У какого режиссера или с какими актерами хотелось бы сняться в кино?

— Я человек амбициозный, и мне больше важны не партнеры, а история. Хотелось бы сняться в каком-то классическом произведении, в исторической картине. А режиссер, с которым мне бы очень хотелось поработать, — это Сергей Владимирович Урсуляк.

— Женя, есть ли у вас рецепт, как утром, если проснулся с не очень хорошим настроением, его поднять?

— Я применяю искусство маленьких шагов. Иногда бывает совершенно отвратительное настроение и еще более ужасное физическое состояние, и я себя заставляю: сейчас встаем, завариваем кофе, готовим вкусный завтрак или идем завтракать в любимое место… И еще одно верное средство — сделать зарядку или погулять быстрым шагом в парке. Настроение обязательно поднимется, а самочувствие улучшится.

— У вас двое детей. Что вы прежде всего хотите в них вложить?

— Я неидеальная мама, и я это принимаю. У меня нет никакой системы воспитания. Мы с детьми больше друзья, у меня не выстроены никакие авторитетные позиции. Они есть, но тут больше срабатывает не сила, а какие-то договоренности. Я стараюсь достучаться до них, до их здравого смысла. В каких-то моментах мне это удается, в каких-то — нет. Когда есть возможность, беру их с собой на гастроли, мы стараемся путешествовать вместе. Если получится, мы и в Тулу приедем вместе. Но я точно очень любящая мама, и мне кажется, что это самое главное.

— Какие они — современные женщины? Что пожелаете тулячкам в канун 8 Марта?

— Современная женщина — очень волевая, сильная, энергичная, творческая. Это проявляется и в семье, и на работе. При этом она очень нежная, мягкая, справедливая. Она следит за собой, умеет создать и сохранить домашний очаг. И еще я вижу по всем своим знакомым, что современная женщина очень любознательная. Театры переполнены, и их в основном посещают женщины! Всем тулячкам желаю, чтобы их окружало как можно больше признания, поддержки, искренней настоящей любви. Всего им самого красивого, доброго, теплого и светлого, приободряющего и вдохновляющего!

из досье myslo

Евгения Андреевна Осипова

Из досье «Слободы»

Евгения Андреевна Осипова

Родилась 24 мая 1986 года в Туле.

В 14 лет пошла на курсы моделей в «Золотое сечение», откуда фото Жени попали в Москву. Так тулячка стала моделью агентства «Мадемуазель», а затем — французского агент­ства «Катрин».

Образование: ГИТИС (училась у Бориса Морозова и Марка Розовского).

Работает в Теат­ре комедии в Москве.

Семья: сын Максим, дочь София.

Избранная фильмография: «Дорогая Маша Березина», «Холостяки», «Доярка из Хацапетовки», «Реальный папа», «Чемпион», «Рыжая», «Башня», «Сыщик Самоваров», «Закрытая школа», «Ключи от прошлого», «Городская рапсодия», «Тайна Лилит».

Любимая музыка: Gwen Stefani.

Любимая кухня: итальянская.