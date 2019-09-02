Опасные секреты

Страна: Великобритания, США, 2019

Премьера: в РФ 05.09.2019

Режиссер: Гэвин Худ

Актеры: Кира Найтли, Рэйф Файнс, Мэттью Гуд, Индира Варма, Мэтт Смит, Дэйв Саймон, Рис Иванс, МайАнна Бёринг, Конлет Хилл, Кэтерин Келли

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 112 мин

В 2003 году британская разведчица Кэтрин Тереза Ган начала делиться с прессой секретами о нелегальной деятельности американских спецслужб, пытающихся оправдать вторжение в Ирак перед ООН. В итоге Ган арестовали за передачу государственных секретов репортеру The London Observer Мартину Брайту.