Опасные секреты
Страна:
Великобритания, США, 2019
Премьера:
в РФ 05.09.2019
Режиссер:
Гэвин Худ
Актеры:
Кира Найтли, Рэйф Файнс, Мэттью Гуд, Индира Варма, Мэтт Смит, Дэйв Саймон, Рис Иванс, МайАнна Бёринг, Конлет Хилл, Кэтерин Келли
Жанр:
биографический, драма
Продолжительноcть:
112 мин
В 2003 году британская разведчица Кэтрин Тереза Ган начала делиться с прессой секретами о нелегальной деятельности американских спецслужб, пытающихся оправдать вторжение в Ирак перед ООН. В итоге Ган арестовали за передачу государственных секретов репортеру The London Observer Мартину Брайту.
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