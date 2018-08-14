Опасное задание
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 16.08.2018
Режиссер:
Йеспер Гансландт
Актеры:
Дэниэл Рэдклифф, Грэйс Гаммер, Пабло Шрайбер, Роберт Уиздом, Дэвид Джозеф Мартинес, Марк Смит, Шон Гловер
Жанр:
боевик, криминал
Продолжительноcть:
90 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,54
У пилота Шона Хаггерти есть всего час, чтобы доставить незаконный груз наркокартеля, убедить киллера и агента из Управления по борьбе с наркотиками, что всё идет по плану, и убедиться, что его жена выживет.
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