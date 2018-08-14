Опасное задание

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 16.08.2018

Режиссер: Йеспер Гансландт

Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Грэйс Гаммер, Пабло Шрайбер, Роберт Уиздом, Дэвид Джозеф Мартинес, Марк Смит, Шон Гловер

Жанр: боевик, криминал

Продолжительноcть: 90 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,54

У пилота Шона Хаггерти есть всего час, чтобы доставить незаконный груз наркокартеля, убедить киллера и агента из Управления по борьбе с наркотиками, что всё идет по плану, и убедиться, что его жена выживет.