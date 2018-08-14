афиша
афиша
Регистрация
Опасное задание

Опасное задание

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 16.08.2018
 
Режиссер:
Йеспер Гансландт
  
Актеры:
Дэниэл Рэдклифф, Грэйс Гаммер, Пабло Шрайбер, Роберт Уиздом, Дэвид Джозеф Мартинес, Марк Смит, Шон Гловер
  
Жанр:
боевик, криминал
  
Продолжительноcть:
90 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,54
          
 

У пилота Шона Хаггерти есть всего час, чтобы доставить незаконный груз наркокартеля, убедить киллера и агента из Управления по борьбе с наркотиками, что всё идет по плану, и убедиться, что его жена выживет.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.