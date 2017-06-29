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Одиночное плавание

Одиночное плавание

Страна:
СССР, 1985
 
 
Режиссер:
Михаил Туманишвили
 
Актеры:
Михаил Ножкин, Александр Фатюшин, Арнис Лицитис
 
Жанр:
боевик
 
Продолжительноcть:
96 мин
 
 

 

После многомесячного автономного плавания наш военный фрегат направляется на родную базу. Однако морякам приходится изменить курс и вмешаться в смертельно опасную игру, затеянную натовцами…

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