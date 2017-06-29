Одиночное плавание

Страна: СССР, 1985

Режиссер: Михаил Туманишвили

Актеры: Михаил Ножкин, Александр Фатюшин, Арнис Лицитис

Жанр: боевик

Продолжительноcть: 96 мин

После многомесячного автономного плавания наш военный фрегат направляется на родную базу. Однако морякам приходится изменить курс и вмешаться в смертельно опасную игру, затеянную натовцами…