Одиночное плавание
Страна:
СССР, 1985
Режиссер:
Михаил Туманишвили
Актеры:
Михаил Ножкин, Александр Фатюшин, Арнис Лицитис
Жанр:
боевик
Продолжительноcть:
96 мин
После многомесячного автономного плавания наш военный фрегат направляется на родную базу. Однако морякам приходится изменить курс и вмешаться в смертельно опасную игру, затеянную натовцами…
Сегодня
|18:00
|Майский
Завтра
|16:00
|Майский
4 июля, вторник
|19:00
|Майский
5 июля, среда
|19:00
|Майский
6 июля, четверг
|19:00
|Майский
7 июля, пятница
|19:00
|Майский