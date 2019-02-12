Обещание на рассвете

Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 28.02.2019

Режиссер: Эрик Барбье

Актеры: Шарлотта Генсбур, Пьер Нинэ, Дидье Бурдон, Жан-Пьер Дарруссен, Катрин МакКормак, Финнегэн Олдфилд, Немо Шиффманн, Лу Шовен, Зои Бойл

Жанр: биографический, мелодрама, семейный

Продолжительноcть: 131 мин

История о безусловной вере матери-одиночки в своего сына. Даже во времена скитаний, лишений и болезней она предрекает ему блестящее будущее — воинскую славу, карьеру дипломата, творческий успех. И сын оправдывает самые невероятные материнские надежды.