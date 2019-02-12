Обещание на рассвете
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 28.02.2019
Режиссер:
Эрик Барбье
Актеры:
Шарлотта Генсбур, Пьер Нинэ, Дидье Бурдон, Жан-Пьер Дарруссен, Катрин МакКормак, Финнегэн Олдфилд, Немо Шиффманн, Лу Шовен, Зои Бойл
Жанр:
биографический, мелодрама, семейный
Продолжительноcть:
131 мин
История о безусловной вере матери-одиночки в своего сына. Даже во времена скитаний, лишений и болезней она предрекает ему блестящее будущее — воинскую славу, карьеру дипломата, творческий успех. И сын оправдывает самые невероятные материнские надежды.
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