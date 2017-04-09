Никита Кожемяка
Страна:
Украина, 2016
Премьера:
в РФ 27.04.2017
Режиссер:
Манук Депоян
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на запреты отца, Никита находит способ ввязаться в приключения, и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой…
Сегодня
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Киносити
Завтра
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Киносити
1 мая, понедельник
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Киносити
2 мая, вторник
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Киносити
3 мая, среда
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
12:05
|Киносити
|
12:50
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
13:00
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
12:05
|Киносити
|
12:50
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
13:00
1 мая, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
12:05
|Киносити
|
12:50
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
13:00
2 мая, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
12:05
|Киносити
|
12:50
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:00
3 мая, среда
|Азот (Новомосковск)
|
12:05
|Киносити
|
12:50
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:00