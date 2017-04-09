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Никита Кожемяка

Никита Кожемяка

Страна:
Украина, 2016
 
Премьера:
в РФ 27.04.2017
 
Режиссер:
Манук Депоян
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на запреты отца, Никита находит способ ввязаться в приключения, и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой…

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