Никита Кожемяка

Страна: Украина, 2016

Премьера: в РФ 27.04.2017

Режиссер: Манук Депоян

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 85 мин

Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на запреты отца, Никита находит способ ввязаться в приключения, и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой…